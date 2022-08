Le défenseur du RC Kouba (Ligue 2 amateur) Abdelhak Haskar, s’est engagé pour un contrat de trois saisons avec l’ES Sétif, et devient du coup la onzième recrue estivale du club, a annoncé le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football mardi sur sa page officielle Facebook. L’Entente qui est en train d’effectuer un véritable remue-ménage au sein de son effectif, a assuré auparavant l’arrivée de dix joueurs: le Franco-algérien Ayoub Ghellam Tazouti (FK Sportist Svoge/ Bulgarie), le Camerounais André Ulrich Zanga (PWD Bamenda/ Cameroun), Mohamed Riyad Hmida (JS Bordj Menaiel), Mohamed Ammar Boudouh (ASM Oran), Ilias Hassani (Al-Shahania/ Qatar), Larbi Tabti (CR Belouizdad), Zerrouk Boussif (prêt/ Paradou AC), Ghiles Guenaoui (Paradou AC), Chahreddine Boukhalda (CD Mafra/ Portugal), et le gardien de but Anis Osmani (Olympique Médéa). En revanche, l’Entente a décidé de se passer de plusieurs joueurs, à l’image des trois défenseurs Abdelhak Debbari, Hocine Laribi, et Abdelkrim Nemdil, dont les contrats ont été résiliés à l’amiable. Par ailleurs, l’ESS poursuit son stage d’intersaison à Hammam Bourguiba (Tunisie), au cours duquel les coéquipiers d’Abdelmoumen Djabou disputeront une série de matchs amicaux. Le club phare des hauts-plateaux a confié la barre technique à l’Egyptien Hossam Al-Badry (62 ans), qui s’est engagé pour un contrat de deux saisons, en remplacement du Serbe Darko Novic. Demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des champions, l’ESS a bouclé le précédent exercice à une peu enviable 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC (54 pts), ratant ainsi l’occasion de prendre part à une compétition continentale la saison prochaine. n

