Après avoir perdu à domicile lors de la précédente journée devant le MC Alger, l’ES Sétif s’est rachetée ce vendredi en revenant avec les points de la victoire de son périlleux déplacement à Constantine. L’Entente conforte ainsi son statut de leader de la Ligue 1. Elle est poursuivie par le Mouloudia d’Alger qui a néanmoins trébuché à domicile devant la coriace équipe de l’ASAM. Ain Mila pouvait même revenir victorieuse d’Alger si elle avait pu conserver son avantage de deux buts, mais les Vert et Rouge ont pu revenir à la marquer et arracher un point chez eux. De son côté le CRB a repris avec le gout de la victoire (après deux nuls consécutifs) en revenant de Relizane avec les trois points. L’O Médéa de son côté continue sur sa lancée et enregistre une autre victoire qui l’a propulse à la 3e place.

Résultats des rencontres de la 9e journée du championnat de Ligue 1 de football, jouées vendredi:

RC Relizane – CR Belouizdad 0-1

NA Husseïn-Dey – NC Magra 1-1

JS Kabylie – JS Saoura 2-1

Paradou AC – JSM Skikda 3-0

CS Constantine – ES Sétif 0-1

Olympique Médéa – US Biskra 1-0

MC Alger – AS Aïn M’lila 3-3

USM Bel-Abbès – WA Tlemcen 2-3

CABB Arréridj – USM Alger 0-1

MC Oran – ASO Chlef 1-0

Classement : Pts J

1. ES Sétif 22 9

2. MC Alger 18 8

3. O. Médéa 16 8

4. CR Belouizdad 15

7 –. AS Aïn M’lila 15

9 –. JS Kabylie 15 9

— . MC Oran 15 9

8. JS Saoura 14 8

–. USM Alger 14 9

10. ASO Chlef 13 9

11-. Paradou AC 12 9

12. RC Relizane 9 9

13. USM Bel-Abbès 8 9

–. JSM Skikda 8 9

–. US Biskra 8 9

16. CS Constantine 7 8

–. NA Husseïn-Dey 7 9

–. WA Tlemcen 7 9

19. NC Magra 6 9

20. CABB Arréridj 2 9.