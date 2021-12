Le derby algérois CR Belouizdad – NA Husseïn-Dey, constituera l’affiche de la 6e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi et samedi.

Auteur d’un match nul en déplacement sur le terrain de l’ES Sétif (2-2), le CRB (7e, 8 pts), sera face à un sérieux client, puisque le Nasria (6e, 9 pts), reste l’une des trois formations invaincues depuis le début de l’exercice. Même si le Chabab partira légèrement favori, le NAHD aura certainement son mot à dire dans ce derby, d’autant qu’il ambitionne de rester sur sa dynamique et surtout viser le podium. Le CS Constantine (3e, 10 pts), qui reste sur une victoire nette et sans bavure à la maison face au MC Alger (3-0), se rendra à l’Ouest du pays pour défier le RC Relizane (11e, 4 pts), dans un match indécis et ouvert à tous les pronostics. Auteur d’une seule victoire en cinq matchs, le RCR aura fort à faire devant une équipe du CSC complètement déchaînée, qui va livrer un duel à distance avec l’Olympique Médéa et l’USM Alger, qui comptent 10 unités également, pour rejoindre les co-leaders l’US Biskra et le Paradou AC. L’Olympique Médéa sera en appel à l’Ouest pour croiser le fer avec le WA Tlemcen (14e, 3 pts), qui reste sur une triste série de quatre revers de suite, dont la dernière concédée à Alger face au PAC (1-0). De son côté, l’USM Alger qui surfe sur deux victoires de rang à domicile, aura à cœur de faire la passe de trois, en déplacement face au promu le HB Chelghoum-Laïd (17e, 2 pts), à la recherche de son premier succès parmi l’élite. Même si les «Rouge et Noir» partiront avec les faveurs des pronostics, le HBCL, dos au mur, pourrait se révolter dès cette journée, pour quitter la zone rouge et amorcer son vrai départ. L’ES Sétif (9e, 7 pts), tenue en échec dans son antre du 8-mai 1945 face au CRB (2-2), sera au rendez-vous d’un court déplacement à Magra, pour défier la lanterne rouge le NCM, qui ne compte qu’un seul point au compteur. Le NCM, qui vient de recevoir une véritable bouffée d’oxygène grâce au contrat de sponsoring avec l’une des filiales de la société Sonatrach, compte s’offrir sa première victoire. A l’Ouest du pays, le MC Oran (11 pts), dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur tuniso-suisse Moez Bouakaz, recevra le RC Arbaâ (14e, 3 pts), pour se racheter et mettre fin à quatre matchs de disette. Le RCA, qui reste sur deux nuls de suite, cherchera, à l’instar du HB Chelghoum-Laïd et du NC Magra, à remporter son premier succès de la saison. Cette journée est tronquées de trois matchs ASO Chlef – JS Saoura, MC Alger – Paradou AC, et JS Kabylie – US Biskra. La rencontre du PAC a été reportée en raison de la présence de quatre de ses joueurs avec l’équipe A’, engagée en Coupe arabe de la Fifa 2021. La JSS jouera dimanche son match retour du 2e tour préliminaire additionnel face aux Ghanéens des Hearts of Oak, alors que les joueurs de la JSK sont confinés depuis lundi dans un hôtel à Alger, après leur retour d’Eswatini, où la région de l’Afrique australe fait face actuellement au variant omicron du Covid-19.

Programme

Vendredi 3 décembre (15h00) :

WA Tlemcen – O. Médéa

RC Relizane – CS Constantine

Samedi 4 décembre : (14h30)

CR Belouizdad – NA Husseïn-Dey

NC Magra – ES Sétif

HB Chelghoum-Laïd – USM Alger

MC Oran – RC Arbaâ (17h00)

Reportées :

ASO Chlef – JS Saoura

MC Alger – Paradou AC

JS Kabylie – US Biskra

Classement Pts J

1). US Biskra 12 5

–). Paradou AC 12 5

3). CS Constantine 10 5

–). Olympique Médéa 10 5

–). USM Alger 10 5

6). NA Husseïn-Dey 9 5

7). CR Belouizdad 8 5

–). MC Alger 8 5

9). JS Saoura 7 4

–). ES Sétif 7 5

11). JS Kabylie 4 4

–). MC Oran 4 5

–). RC Relizane 4 5

14). ASO Chlef 3 5

–). WA Tlemcen 3 5

–). RC Arbaâ 3 5

17). HB Chelghoum Laïd 2 5

18). NC Magra 1 5