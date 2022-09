L’USM Alger et le CS Constantine, co-leaders du championnat de Ligue 1 de football, joueront à l’extérieur samedi, respectivement face au HB Chelghoum Laid et au Paradou AC, pour le compte de la 4è journée de la compétition débutant vendredi, et qui sera amputée des deux matches du CR Bélouizdad et de la JS Kabylie engagés en ligue des champions d’Afrique. Avec trois victoires chacun, en autant de matchs, l’USMA et le CSC tenteront de préserver la dynamique des succès. Toutefois, la mission de ces deux équipes ne sera pas aisée. Les Constantinois auront à affronter une redoutable formation de Paradou qui reste sur un précieux nul (1-1) ramené de Chlef, le week-end dernier, alors que les Rouge et Noir de l’USMA iront défier le HB Chelghoum Laid, mal en point mais qui voudra se ressaisir après sa dernière défaite (2-0) à Constantine face au CSC. Vendredi, le MC Alger, qui est toujours en quête de sa première victoire en championnat, accueille le NC Magra qui n’a récolté qu’un seul point en trois journées et qui, de surcroit, vient de se séparer de son entraîneur Azeddine Rahim. Le NC Magra reste sur un échec à domicile devant l’ES Sétif (0-1), alors que le MCA a fait match nul (0-0) hors de ses bases à l’Arbaa. Deux autres matchs sont prévus vendredi: la JS Saoura contre le RC Arbaa, deux équipes classées à la même enseigne (7è avec 4 points en 3 matches) et l’US Biskra face au MC El Bayadh. Cette rencontre s’annonce équilibrée entre des Biskris, classés 10è avec 3 points seulement, mais qui vont évoluer à domicile face au promu MCEB (5è avec 6 points). Samedi, outre les matchs HB Chelghoum Laid – USM Alger et Paradou AC- CS Constantine, un derby de l’Ouest est prévu à Oran entre le MC Oran (1 seul point en trois matchs) et l’ASO Chlef (5 points en 3 matchs). Deux rencontres: ES Setif – CR Belouizdad et JS Kabylie – USM Khenchela ont été reportées, la formation de Belouizdad et celle de la JSK devant jouer samedi et dimanche prochains leur match retour du 1er tour de la Ligue des champions d’Afrique. n

