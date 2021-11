La 4e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi et samedi, sera marquée par le déplacement périlleux du leader l’US Biskra à Alger pour défier l’USM Alger, alors que le champion sortant le CR Belouizdad recevra l’Olympique Médéa pour confirmer son réveil.

Auteur de trois victoires, en autant de matchs, l’USB (1e, 9 pts) sera au rendez-vous avec son premier véritable test de la saison, face à une équipe de l’USM Alger (8e, 4 pts), avide de rachat après sa défaite concédée lors de la précédente journée à Béchar face à la JS Saoura (1-0). Les joueurs de l’entraîneur Youcef Bouzidi seront certainement mis à rude épreuve face aux «Rouge et Noir», dont la victoire est impérative pour évacuer les doutes. Les deux poursuivants directs : le MC Alger et l’Olympique Médéa, qui comptent sept points chacun, se déplaceront respectivement à l’Ouest et au Centre pour défier le RC Relizane (11e, 3 pts) et le champion sortant le CR Belouizdad (8e, 4 pts). Si le «Doyen» sur une courbe ascendante, évoluera à priori, sur du velours face à une équipe du RCR, qui a entamé la saison avec son équipe réserve, l’OM devra sortir le grand jeu pour essayer de damer le pion au Chabab, qui reste sur une victoire dans le derby face au Paradou AC (1-3). La JS Saoura (4e, 6 pts), effectuera un long déplacement à l’Est pour croiser le fer avec le promu HB Chelghoum-Laïd (15e, 1 point), avec la ferme intention de faire la passe de trois et viser une place sur le podium. Le HBCL, auteur d’un match nul en déplacement face à l’autre promu le RC Arbaâ (0-0), peine à réussir son apprentissage parmi l’élite. De son côté, le Paradou AC (4e, 6 pts) se rendra à Magra pour défier le NCM (15e, 1 point), où la moindre autre fausse manœuvre, enfoncera l’équipe locale dans la crise, alors que l’entraîneur Aziz Abbès est suspendu pour cette rencontre. L’ES Sétif et le NA Husseïn-Dey, logés ensemble à la 6e place avec 5 points chacun, seront en appel à l’Ouest pour affronter respectivement le MC Oran (11e, 3 pts) et l’ASO Chlef (15e, 1 point). Privée de son entraîneur tunisien Nabil Kouki, suspendu pour deux matchs ferme, l’Entente aura à cœur de se racheter, après sa contre-performance à la maison face à l’ASO Chlef (0-0). Le MC Oran, dont l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi a jeté l’éponge, n’aura d’autre alternative que la victoire pour mettre fin à deux revers de rang. Le Nasria, tenu en échec à domicile par la JS Kabylie (2-2), ira à Chlef en conquérant, pour donner la réplique à une équipe chélifienne, capable du meilleur comme du pire. Le nouvel entraîneur tunisien de la JSK Ammar Souayah, tentera de signer sa première victoire avec les «Canaris», à l’occasion de la réception du RC Arbaâ (15e, 1 point). Les coéquipiers de l’attaquant international A’ Réda Bensayah partiront largement favoris, selon les observateurs. Enfin, le WA Tlemcen (11e, 3 pts) abordera son match à domicile face au CS Constantine (8e, 4 pts), avec l’objectif de reprendre confiance et renouer avec la victoire après deux défaites de suite. En revanche, le CSC, en plein confiance, après son succès face au NCM (1-0), semble plus que jamais déterminé à revenir avec un bon résultat pour éviter de retomber dans ses travers. (APS)