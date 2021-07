L’ES Sétif, leader du championnat de Ligue 1 de football, effectuera un déplacement périlleux pour affronter l’AS Aïn M’lila, dos au mur, alors que son dauphin le CR Belouizdad évoluera a priori sur du velours, à domicile face au NC Magra, à l’occasion de la 33e journée prévue vendredi. Auteur d’un match nul inespéré à domicile face à la JS Saoura (2-2), l’Entente (1re, 61 pts) devra faire face à une équipe de l’ASAM (13e, 37 pts) battue lors des deux dernières journées, dont un cinglant 3-0 concédé à la maison face à l’USM Alger. L’ESS, incapable de s’imposer lors de ses quatre derniers matchs, est appelée à sortir le grand jeu pour décrocher un bon résultat à Aïn M’lila et préserver ainsi sa position en tête. Les M’lilis, quant à eux, n’auront plus droit à l’erreur pour éviter de se retrouver dans la zone rouge. Le CRB (2e, 60 pts), stoppé net dans son élan à Tlemcen (1-2), partira largement favori dans son antre du 20-Août-1955 face au NC Magra (13e, 37 pts), dans un duel qui s’annonce, a priori, déséquilibré. Le NCM, large vainqueur à la maison samedi du CA Bordj Bou Arréridj (3-0), sera certainement mis à rude épreuve par le Chabab, qui ne jure que par la victoire, dans l’optique d’endosser le costume de leader, en cas de faux pas des Sétifiens. Pour sa part, la JS Saoura (3e, 58 pts) aura à coeur de confirmer ses statistiques de meilleure équipe à domicile (41 points pris sur 45 possibles), à l’occasion de la réception de l’ASO Chlef (15e, 36 pts). Une victoire des joueurs de l’entraîneur Mustapha Djalit leur permettrait de conserver leur place sur le podium. Quant à l’ASO Chlef , tenue en échec à domicile par le MC Alger (1-1), elle devra sortir le grand jeu, notamment sur le plan défensif, pour essayer de revenir indemne de son long voyage à Béchar.

«Choc» de relégables à Bordj

L’USM Alger et le MC Oran, logés ensemble à la 4e place (53 pts), recevront respectivement l’US Biskra (11e, 40 pts) et le CS Constantine (9e, 47 pts), avec la ferme intention de s’imposer et rester au contact du peloton.

Si l’USMA, invaincue lors des six derniers matchs, bénéficiera de la faveur des pronostics face à l’USB, le MCO, dont les résultats restent irréguliers, sera face à un sérieux client, puisque le CSC va chercher à se racheter suite à la défaite concédée chez lui face à la JS Kabylie (1-2). De son côté, le MC Alger (6e, 50 pts) ne devrait pas rencontrer de difficultés pour venir à bout de la lanterne rouge, la JSM Skikda (20e, 17 pts), dont l’effectif est désormais composée de joueurs issus de la réserve et qui a virtuellement mis les deux pieds en Ligue 2. Ayant réussi à tourner la page de la défaite en finale de la Coupe de la Confédération, face aux Marocains du Raja Casablanca (2-1), la JSK (7e, 49 pts) sera en appel à Relizane pour défier le RCR (12e, 38 pts), auteur de quatre succès de rang. La JSK, dont il s’agit du deuxième déplacement de suite après celui de Constantine (victoire 2-1), reste capable d’enchaîner un autre bon résultat, face à une équipe relizanaise complétement métamorphosée depuis l’arrivée à la barre technique de Lyamine Bougherara.

Le Paradou AC (10e, 44 pts), qui a réussi à redresser la barre en alignant deux succès de suite, se rendra du côté de la capitale du «Titteri» pour défier l’Olympique Médéa (8e, 48 pts), sèchement battue à Alger par le NA Husseïn-Dey (3-0). Dans le bas de tableau, le «choc» de relégables entre le CA Bordj Bou Arréridj (19e, 21 pts) et le WA Tlemcen (17e, 33 pts) sera un rendez-vous «à six points», où le moindre faux pas serait lourd de conséquences pour l’une ou l’autre équipe, alors que l’USM Bel-Abbès (18e, 27 pts) n’aura plus droit à l’erreur face à NA Husseïn-Dey (15e, 36 pts) qui espère confirmer son réveil, dans le but de se rapprocher davantage du maintien.

(APS)

