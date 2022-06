L’ensemble des 16 clubs composant la Ligue 1 professionnelle de football pour la saison 2022-2023, pourront dès ce lundi enregistrer leurs nouvelles recrues, à l’occasion de l’ouverture officielle du mercato estival qui s’étalera jusqu’au 14 août prochain. Certains clubs n’ont pas attendu la date du 20 juin pour entamer l’opération de recrutement à l’image du MC Alger, qui a déjà officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues : l’attaquant du RC Arbaâ Ammar Abdelmalek Oukil et le défenseur de l’ES Sétif Houari Ferhani, qui se sont engagés respectivement pour trois et deux saisons. Le triple champion d’Algérie le CR Belouizdad est toujours au stade de négociations avec certains éléments susceptibles de renforcer les rangs du Chabab, qui aspire non seulement à préserver son titre mais également jouer les premiers rôles en Ligue des champions de la CAF. Comme à chaque début du mercato estival, l’aspect financier sera déterminant pour attirer les oiseaux rares, d’autant que le challenge sportif est rarement mis en priorité par les joueurs qui veulent changer d’air. En revanche, les clubs en butte qui ont des soucis financiers se rabattront sur des éléments de divisions inférieurs à moindre prix, alors que d’autres équipes préfèrent puiser dans l’effectif de la réserve et donner la chance à leurs joueurs de cru. Pour rappel, le coup d’envoi de la saison 2022-2023 sera donné le vendredi 19 août en présence de 16 équipes au lieu de 18, dans le cadre du nouveau système de compétition.

Articles similaires