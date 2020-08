Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sis à Lausanne (Suisse), a rendu ce vendredi son verdict, en donnant gain de cause à l’USM Alger dans l’affaire du derby face au MC Alger, a appris l’APS vendredi auprès de la direction du club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. « C’est une victoire pour nous. Le TAS nous a donné gain de cause, avec la décision de nous restituer les trois points défalqués, tout en infligeant une amende à la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération algérienne (FAF). Le TAS a reconnu que ces deux instances ont bafoué les règlements. Le tribunal arbitral n’a pas mentionné dans le verdict qui nous a été transmis de rejouer le derby », a affirmé à l’APS le directeur général de l’USMA Abdelghani Haddi. L’USMA avait boycotté son derby contre le MCA qui devait se jouer le 12 octobre 2019, en raison de sa programmation pendant une date Fifa, alors que son effectif était amoindri par l’absence de plusieurs joueurs, retenus en sélection nationale militaire, ou avec les sélections de leurs pays, comme cela a été le cas de l’attaquant international libyen, Muaïd Ellafi. Après un premier recours rejeté par la commission d’appel de la Fédération algérienne, le TAS algérien avait confirmé la décision prononcée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel : match perdu pour l’USMA (3-0), en plus d’une défalcation de trois points. « Je tiens à préciser que nous n’avons aucun problème avec le MCA, mais plutôt avec les instances footballistiques nationales. C’est une question de principe, nous nous sommes engagés à aller jusqu’au bout. Dieu merci, aujourd’hui nous avons été rétablis dans nos droits », a-t-il ajouté. Le Bureau fédéral de la FAF, réuni en session extraordinaire à la fin du mois de juillet dernier, avait validé l’arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie du Covid-19, déclarant ainsi le CR Belouizdad champion de la saison 2019-2020. En récupérant ses trois points, l’USMA termine la compétition à la 7e place, avec 32 points, en compagnie de l’AS Aïn M’lila.

