Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni mercredi en session extraordinaire, a validé l’arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), déclarant ainsi le CR Belouizdad sacré champion de la saison 2019-2020. Le Chabab, leader de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le 16 mars dernier, remporte le titre pour la 7e fois de son histoire. Il comptabilise 40 points, soit trois de plus que l’ES Sétif et le MC Alger, qui terminent conjointement à la 2e place avec 37 points chacun.

Lire également l’article de « Reporters » en cliquant ICI