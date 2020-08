Le manager de joueurs Nassim Saâdaoui, placé sous mandat de dépôt le 7 juin dernier dans l’affaire de trucage de matchs présumé fuité par un enregistrement sonore, a bénéficié d’une liberté provisoire, a appris l’APS mercredi auprès de son avocat. « Nous avons déposé mardi une demande pour une liberté provisoire en faveur de mon client qui a été acceptée. Saâdaoui est sorti mercredi de la prison, mais il est toujours poursuivi par la justice », a indiqué Me Kamel Allag. L’ancien directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1), Fahd Halfaia, a aussi bénéficié mardi d’une liberté provisoire dans le cadre de la même affaire. Le juge d’instruction au niveau du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a accepté « sans demande » de libérer Halfaia. « L’enquête suit son cours, mais aucun nouveau détail n’est à signaler », a-t-il ajouté. Placé sous mandat de dépôt le même jour que Halfaia, Nassim Saâdaoui est poursuivi pour corruption en vue d’influencer le résultat d’un match, diffamation, atteinte à la vie privée d’autrui et enregistrement d’appels téléphoniques sans consentement. Les deux accusés encourent une peine allant de 2 à 10 ans d’emprisonnement. La comparution des différentes parties liées à cette affaire fait suite à la plainte contre X déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

