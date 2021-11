La Confédération africaine de football (CAF) a donné son accord pour la présence de 14.000 spectateurs pour le match Algérie-Burkina Faso, prévu le mardi 16 novembre 2021 au stade Mustapha Tchaker de Blida (17h00), comptant pour la 6ème et dernière journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, indique samedi soir la Fédération algérienne de football (FAF). » Faisant suite aux décisions des autorités publiques, notamment les instructions de Monsieur le Premier Ministre, portant réouverture des enceintes sportives au public et sur demande de la Fédération algérienne de football (FAF), sur la base de l’accord des autorités sanitaires algériennes, la Confédération africaine de football (CAF) a donné son accord pour la présence de 14.000 spectateurs pour le match Algérie-Burkina Faso », lit-on sur le communiqué de la FAF. Pour rappel, et suite à l’expérience des récentes compétitions interclubs de la CAF et des qualifications africaines de la coupe du Monde de la FIFA en matière d’accueil des spectateurs aux stades, la CAF a décidé de mettre en place une nouvelle procédure pour permettre la présence du public dans toutes les compétitions. En conséquence, toute association membre souhaitant admettre des spectateurs dans les stades lors de ses matchs à domicile devra respecter certaines conditions exigées par la FIFA/CAF et auxquelles a satisfait la FAF avec l’accompagnement des autorités algériennes. » Dans les prochains jours, la FAF portera à la connaissance du grand public les procédures nécessaires pour l’acquisition des billets d’entrée au stade dans le cadre d’un dispositif adapté aux exigences de l’autorité sanitaire. », conclut la même source.(APS)

Articles similaires