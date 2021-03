L’ES Sétif a été battue ce mercredi au Caire par les libyens du Al Ahly de Benghazi lors de la 2e journée de la phase de poules sur le score d’un but à zéro. La seule réalisation a été inscrite dès la 3e minute de jeu par Wadawi. Avec ce revers, les représentants algériens occupe la dernière place du groupe A avec un seul point. Vainqueur des Nigérians d’Enyimba 2-1 dans l’autre match du jour, les Sud-Africains d’Orlando Pirates sont premiers avec quatre points.

La JS Kabylie a tenu en échec les Zambiens de NAPSA Stars sur le score de 2 à 2 (mi-temps : 1-0), mercredi à Lusaka pour le compte de la 2e journée du groupe B de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Jimmy Mukeya (12′) et Ahmed Ait Abdeslam (63′, csc) pour NAPSA Stars, alors que Amos Simwanza (82′, csc) et Massinissa Nezla (90′) ont marqué pour la JSK. Versée dans le groupe B, la JSK, vainqueur à Tizi-Ouzou face aux Camerounais de Coton Sport (1-0), lors de la première journée de la phase de poules, a confirmé face à NAPSA Stars, battu lors de la 1re journée au Maroc par la RS Berkane (2-0). Avec ce match nul ramené de l’extérieur, la JSK prend la tête du groupe B avec quatre points, devant Coton Sport (Cameroun) et RS Berkane (Maroc) avec 3 points chacun, alors que les Zambiens de NAPSA Stars ferment la marche avec 1 point. Lors de la 3e journée, prévue mercredi 4 avril, la JSK se rendra au Maroc pour y affronter la RC Berkane, alors que NAPSA Stars de Zambie recevra Coton Sport Garoua du Cameroun.

Résultats partiels des rencontres de la 2e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football, disputées mercredi (en heures algériennes) :

Groupe A :

Orlando Pirates (Afrique du Sud) – Enyimba (Nigeria) 2-1

Ahly Benghazi (Libye) – ES Sétif (Algérie) =20h00=

Groupe B :

NAPSA Stars (Zambie) – JS Kabylie (Algérie) 2-2

Coton Sport (Cameroun) – RS Berkane (Maroc) 2-0

Groupe C :

ASC Jaaraf (Sénégal) – CS Sfaxien (Tunisie) 1-1

Salitas FC (Burkina Faso) – ES Sahel (Tunisie) 1-0

Groupe D :

Namungo FC (Tanzanie) – Pyramids FC (Egypte) 0-2

Nkana FC (Zambie) – Raja Casablanca (Maroc) 0-2

NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.