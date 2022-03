La JS Saoura recevra les Libyens d’Al-Ittihad, dimanche au stade du 5-juillet d’Alger (20h00), avec l’intention de l’emporter et consolider ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, à l’occasion de la 4e journée (Gr.B) de la phase de poules. Troisième de son groupe avec 4 points, la JSS n’aura plus droit à l’erreur face à l’actuel leader (7 pts), qui reste sur une victoire en déplacement face aux Royal Léopards d’Eswatini (2-1), en match disputé dimanche dernier en mise à jour de la 1re journée. Une victoire est plus qu’impérative pour les gars de Béchar, afin de prendre option pour le prochain tour face à un adversaire qui reste jusque-là invaincu, et qui fera le déplacement à Alger avec l’objectif de préserver sa position de leader. Pour se faire, l’entraîneur tunisien Kaïs Yaâkoubi a axé l’essentiel de son travail sur l’efficacité devant les buts, d’autant qu’il a reconnu «le faible ratio» de son équipe, qui arrive à se créer des occasions de buts sans pour autant parvenir à les transformer toutes. «Nous devons absolument remporter les deux prochaines rencontres qui vont se jouer chez nous, d’abord face à Al-Ittihad et ensuite devant Orlando Pirates, pour valider notre billet aux quarts de finale», a souligné le coach de la Saoura. Sur le plan de l’effectif, le staff technique pourrait de nouveau compter sur les services du milieu offensif Ben Omar Mellal, qui a repris l’entraînement jeudi, lui qui a raté le dernier match de son équipe en championnat, soldé par une victoire mercredi sur le terrain du RC Relizane (2-1). Dans l’autre match de cette poule B, les Sud-africains d’Orlando Pirates (2e, 6 pts), auront une belle occasion de faire un grand pas pour les quarts de finale, en accueillant la lanterne rouge les Royal Léopards d’Eswatini, qui restent sur un triste bilan de quatre défaites de rang.

