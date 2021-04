Le représentant algérien en Coupe de la Confédération de football, l’Entente de Sétif, a fait match nul avec Orlando Pirates (0-0), mercredi à Johannesburg pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules (Groupe A). A l’issue de cette rencontre, l’ESS reste à la 3e place avec un total de 5 points, derrière son adversaire du jour (1er – 9 pts), déjà qualifié pour les quarts de finale, et Enyimba (2e – 6 pts), alors que le club libyen du Ahly Benghazi occupe provisoirement la 4e place (4 pts). L’autre match du Groupe A aura lieu jeudi soir (22h00 algériennes) à Benina entre le Ahly Benghazi et Enyimba. Lors de la 6e et dernière journée de la phase de poules, prévue mercredi prochain (28 avril), les Sétifiens accueilleront le Ahly Benghazi, alors qu’Enyimba recevra Orlando Pirates. Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.

