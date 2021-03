Vainqueur lors de la journée inaugurale de la phase de poules de la Coupe de la Confédération de football, la JS Kabylie, en quête de confirmation, affrontera à Lusaka les Zambiens de NAPSA Stars, alors que l’autre représentant algérien dans cette épreuve, l’ES Sétif, aura à coeur de se racheter en Egypte face aux Libyens du Ahly Benghazi, à l’occasion de la 2e journée, mercredi. Versée dans le groupe B, la JSK, vainqueur dans le «money time» à Tizi-Ouzou face aux Camerounais de Coton Sport (1-0), devra confirmer ses ambitions dans cette compétition face à NAPSA Stars, battu lors de la 1re journée au Maroc par la RS Berkane (2-0).

Même si, a priori, la mission reste dans les cordes des «Canaris», il n’en demeure pas moins que les joueurs de l’entraîneur Denis Lavagne seront appelés à faire preuve de vigilance face à une équipe zambienne qui vise la victoire chez elle pour se relancer. «Le match sera difficile, mais nous allons jeter toutes nos forces pour revenir avec un résultat probant, et confirmer du coup notre excellent début. Je pense que nous sommes en train de gagner en confiance, nous avons les moyens pour préserver cette dynamique. Ce que nous craignons, ce sont les conditions climatiques, mais nous sommes prêts à relever le défi», a indiqué le défenseur Walid Bencherifa. Cette rencontre sera dirigée par l’Ivoirien Kalilou Traoré, assisté de ses compatriotes Ashumu Hermann et Nouhou Ouattara. De son côté, l’ES Sétif (Gr. A), tenue en échec «à domicile» par les Sud-africains d’Orlando Pirates (0-0) — cette rencontre devait avoir lieu au stade du 8-Mai-1945 de Sétif, avant d’être délocalisée à Accra (Ghana) en raison des risques liés au variant sud-africain de Covid-19 — sera en appel au Caire pour défier le Ahly Benghazi, dans une rencontre où le faux-pas est interdit pour les coéquipiers d’Amir Karaoui. «Nous devons absolument remporter ce match, d’autant que nous avons perdu deux précieux points lors du premier match.

Décrocher la victoire face au Ahly Benghazi va nous permettre de nous repositionner en vue de la qualification pour les quarts de finale», a affirmé le latéral droit sétifien, Abdelhak Debbari. Le Ahly Benghazi, contraint de recevoir l’Entente au stade Petrosport du Caire en dépit du feu vert reçu de la CAF pour retourner jouer à nouveau en Libye, va également chercher à s’imposer pour éviter de compliquer sa mission. Ce match sera officié par le Marocain Adel Zourak, assisté de ses compatriotes Yahia Nouali et Zakaria Brinsi.



Ligue 1: la LFP fixe les dates de huit matchs en retard

La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté hier mardi les dates de huit matchs en retard du championnat de Ligue 1 qui se dérouleront désormais entre le 24 et le 30 mars.

Le derby algérois USMA – MCA comptant pour la 12e journée est programmé pour le vendredi 26 mars, à l’instar de deux autres rencontres : JSS-ESS et JSK-CSC. La mise à jour du calendrier de Ligue 1 débutera le mercredi 24 mars avec la rencontre entre l’ASO et le CRB et se terminera le mardi 30 mars avec le déroulement de trois matchs : MCA-ASO, ESS-ASAM et JSK-RCR. n

Mercredi 24 mars

ASO-CRB (12e journée)

Vendredi 26 mars

USMA-MCA (12e journée)

JSS-ESS (13e journée)

JSK-CSC (13e journée)

Dimanche 28 mars

CRB-WAT (13e journée)

Mardi 30 mars

MCA-ASO (13e journée)

JSK-RCR (14e journée)

ESS-ASAM (14e journée).