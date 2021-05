La JS Kabylie a réalisé une excellente opération, en s’imposant dimanche en déplacement face au CS Sfax 1-0 (mi-temps : 0-0), en match comptant pour les 1/4 de finale (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football. L’unique but de la partie a été inscrit par Réda Bensayah à la 61e minute de jeu sur penalty. Les locaux auraient pu prendre l’avantage à la fin de la première période sur penalty, mais l’attaquant Firas Chawat a raté son duel face au portier kabyle Hamza Benbot (45e+1). La seconde manche se jouera le dimanche 23 mai au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou (17h00), et sera arbitrée par un trio marocain, dirigé par Rédouane Jiyed, assisté de Lahsen Azgaou et Mustapha Akarkad. Pour rappel, l’autre représentant algérien dans cette épreuve, l’ES Sétif, s’est fait éliminer en phase de poules, en terminant à la 3e place, derrière les Nigérians d’Enyimba FC et les Sud-africains d’Orlando Pirates.

