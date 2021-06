Le représentant algérien en Coupe de la Confédération de football (CAF), la JS Kabylie, a franchi un grand pas vers la finale, en battant dimanche la formation camerounaise de Coton Sport, sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 1-1), en demi-finale (aller) de l’épreuve, disputée au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé (Cameroun). Les locaux ont ouvert le score par l’entremise de Lambert-Gueme Araina (29e), avant que la JSK n’égalise peu avant la pause par Ahmed Kerroum (45e+2). En seconde mi-temps, le capitaine kabyle Réda Bensayah a inscrit le but de la victoire (62e). Malik Raiah a même inscrit un but à la 39e minute, avant que l’arbitre égyptien, Amine Omar ne l’annule pour hors-jeu, en recourant à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Cette rencontre initialement domiciliée à Garoua, a été délocalisée par la CAF à Yaoundé, en raison de l’absence du système de la VAR, tel qu’exigé par l’instance continentale. 10.000 spectateurs étaient présents dans les tribunes du stade Ahmadou-Ahidjo, après l’accord de l’instance du football africain d’autoriser la présence du public dans le stade. Le match « retour » aura lieu dimanche prochain au stade olympique du 5-Juillet (20h00). L’autre demi-finale de la Coupe de la Confédération aura lieu ce dimanche soir (20h00), au Caire entre les Egyptiens de Pyramids FC et les Marocains du Raja Casablanca.

