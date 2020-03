Le WA Boufarik (Division nationale amateur) a réalisé mardi une bonne opération, en tenant en échec en déplacement l’US Biskra (Ligue 1) 1 à 1 (mi-temps : 1-0), en match comptant pour les quarts de finale (aller) de la Coupe d’Algérie de football. Les visiteurs ont ouvert le score dès la 2e minute de jeu par Ahmad Maâmeri. et les « Zibans » ont égalisé grâce à Hicham Mokhtar à la 75′. Le match retour se jouera le 20 ou 21 mars.

Un peu plus-tard le CA Bordj Bou Arréridj et l’ES Sétif ont fait match nul 1 à 1, (mi-temps 0-0) au stade du 20-Août-1955 de Bordj Bou Arréridj en quart de finale aller de la Coupe d’Algérie de football. Les buts de la rencontre ont été inscrits par le Malien Malick Touré (67′) pour l’ESS et Youcif Yagub (90’+4) pour le CABBA. Les deux dernières rencontres des quarts de finale (aller) se disputeront mercredi : Paradou AC-ASM Oran au stade de Dar El-Beïda (15h00) et USM Bel-Abbès-Amel Boussaâda (16h00).