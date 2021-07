L’équipe algérienne de football des moins de 20 ans (U20), s’est qualifiée samedi pour la finale de la Coupe arabe de la catégorie, en battant la Tunisie 2 à 0 (mi-temps : 0-0), en demi-finale disputée au stade international du Caire (Egypte). La première période a été marquée par une domination des Algériens, dont les tentatives ont été stoppées par le portier tunisien Mohamed Mokhtar Laïfaoui, dernier rempart d’une défense tunisienne loin d’être rassurante. Après la pause, les Tunisiens sont revenus avec des intentions plus offensives, mais c’est plutôt l’Algérie qui est parvenue à ouvrir le score grâce à un tir puissant des 20 mètres de Mohamed Rafik Omar (68e), entré en cours de jeu en remplacement de Massil Adjaoudi (55e). Dix minutes plus tard, la sélection nationale a réussi à faire le break, grâce de nouveau à ce diable de Mohamed Rafik Omar, auteur d’un travail individuel remarquable dans les 18 yards, conclu par le deuxième but (77e). Les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacete auraient pu ajouter d’autres buts, devant une équipe tunisienne qui a poussé durant le dernier quart d’heure, mais sans pour autant réussir à refaire son retard. Pour rappel, les coéquipiers du défenseur Rayan Dehilis se sont qualifiés pour le dernier carré de l’épreuve, grâce à leur victoire face au Maroc (1-1, aux t.a.b : 4-3). L’Algérie rencontrera en finale l’Arabie saoudite, qualifiée un peu plus tôt dans l’après-midi, aux dépens de l’Egypte (pays hôte) 3-2. Les Saoudiens ont écarté mercredi en quart de finale le Sénégal, tenant du trophée, (1-1, aux t.a.b : 3-2). La finale Algérie – Arabie saoudite se jouera mardi 6 juillet au stade international du Caire.

