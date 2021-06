La sélection algérienne des moins de vingt ans s’est qualifiée mardi soir pour les demi-finales de la Coupe arabe 2021 de la catégorie, après sa victoire aux tirs au but face au Maroc (4-3). Le match s’était terminé sur le score d’un but partout. Les Marocains avaient ouvert la marque sur un penalty tiré par Mohamed Radid, à la 29e. Les Algériens ont arraché l’égalisation par Samy Mahour à la 90’+3. Après quoi, les deux équipes ont dû recourir aux tirs au but pour se départager, et l’Algérie a gagné (4-3). Un peu plus tôt dans l’après-midi, l’Egypte (Organisateur) avait facilement dominé le Tadjikistan (Invité d’honneur) sur le score de trois buts à zéro. Les réalisations des jeunes Pharaons ont été l’œuvre d’Ahmed Shérif, Ahmed Hawach et Youssuf Mohamed. L’Egypte a été ainsi la première nation de ce tournoi à se qualifier pour les demi-finales, avant de se voir rejointe un peu plus tard par l’Algérie. Les deux autres quarts de finale sont prévus mercredi, avec le Sénégal (tenant du titre), qui donnera la réplique à l’Arabie saoudite, alors que la Tunisie affrontera les Comores. En demi-finale, l’Algérie affrontera le vainqueur du match Tunisie-Comores, alors que l’Egypte sera opposée au vainqueur de l’autre match.

