La sélection algérienne féminine de football a rejoint hier le Caire (Egypte) pour prendre part à la troisième Coupe arabe des nations qui se déroulera du 24 août au 6 septembre 2021 comme indiqué par un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF). La délégation algérienne est conduite par Nassiba Laghouati, membre du bureau fédéral et présidente de la commission du football féminin. L’Algérie est versée dans le groupe B, composé également de Jordanie et de la Palestine. Le groupe A est composé de l’Egypte (pays organisateur), le Liban, le Soudan et de la Tunisie. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales.La première édition de la Coupe arabe des nations avait été organisée en 2006 à Alexandrie (Egypte) et remportée par l’Algérie aux dépens du Maroc, alors que Doha (Qatar) avait abrité la deuxième édition en 2015 qui avait vu le Liban décrocher le titre face à Djibouti.

