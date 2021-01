Le président de la Fédération algérienne de football Khireddine Zetchi a renouvelé ce lundi sa confiance aux actuels responsables des trois ligues nationales, (LFP), (LNFA), et la (LIRF) et ce, jusqu’aux amendements des statuts de ces trois ligues et la tenue de leurs Assemblées générales électives respectives, a indiqué l’instance sur son site officiel.

Selon la même source, le président de la FAF s’est réuni ce lundi avec les présidents des trois ligues nationales : Abdelkrim Medouar (LFP), Ali Malek (LNFA) et Youcef Benmedjeber (LIRF) pour une séance de travail après la décision des pouvoirs publics de la mise sous tutelle par la FAF de ces trois Ligues nationales.

La mise sous tutelle de la Fédération de ces trois ligues fait suite au changement dans la composante de leurs Assemblées générales suite à la validation d’un nouveau système de compétition par l’Assemblée générale de la FAF. « Après des échanges fructueux, il a été décidé de renouveler la confiance aux actuels responsables des trois ligues nationales, qui ont tenu à remercier le Bureau fédéral et à sa tête Khireddine Zetchi pour sa confiance, et ont promis de continuer à gérer les championnats dont ils ont la charge de la meilleure des manières jusqu’à la tenue des Assemblées générales électives. » conclut la FAF.

Articles similaires