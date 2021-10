La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter à une date ultérieure, la rencontre-retour Soudan-Algérie, initialement, prévue mardi 26 octobre, pour le compte de l’avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2022), a annoncé mardi, la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. » Face à la récente politique situation et sur le fondement des rapports reçus des officiels du match, il s’avère que les conditions actuelles ne permettent pas d’organiser le match Soudan-Algérie, comme prévu, le mardi 26 octobre », a indiqué un courrier de l’instance continentale, reçu par la FAF. » La CAF suit de près la situation et s’efforce de faire en sorte que l’équipe visiteuse, soit la sélection nationale, et les officiels du match puissent regagner leurs pays respectifs en toute sécurité », a ajouté la même source. A pied d’œuvre depuis samedi à Khartoum, la sélection nationale a dû annuler sa dernière séance d’entraînement d’avant-match qui devait se dérouler lundi à l’heure du match, alors que la traditionnelle réunion technique n’a pas eu lieu, précise la même source. Il est à rappeler que le commissaire au match la Kenyane Mme Tabitha Wambui Njotge avait saisi la Confédération africaine (CAF) sur la situation dans le pays. Tôt lundi, des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais à leurs domiciles, avaient rapporté des médias, citant une source gouvernementale. Lors de la première manche disputée, la semaine dernière au stade Omar-Hamadi de Bologhine, l’Algérie avait atomisé son adversaire (14-0). Le prochain adversaire de l’Algérie au 2e et dernier tour qualificatif (14-23 février 2022), l’Afrique du Sud, a également large vainqueur au Mozambique (7-0), mettant ainsi les deux pieds au prochain tour. Le Maroc (pays hôte) sera rejoint par les 11 vainqueurs du 2e tour, pour prendre part à la phase finale prévue du 2 au 23 juillet 2022. (APS)

