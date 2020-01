L’international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez, a félicité l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané, sacré Ballon d’or africain 2019, trophée reçu mardi soir à Hurghada (Egypte) lors de la cérémonie des CAF Awards, organisée annuellement par la Confédération africaine (CAF). « Félicitations à Sadio pour son trophée bien mérité, et désolé je n’ai pu venir mais j’ai dû commencer à marquer pour le trophée 2020, à l’année prochaine inchallah », a écrit Mahrez sur son compte Facebook et Twitter. Mahrez, qui n’a pu effectuer le déplacement en Egypte, était retenu par le match de son équipe dans le derby mancunien face à Manchester United, dans le cadre des demi-finales (aller) de la coupe de la Ligue anglaise. Le joueur algérien, vainqueur du Ballon d’or africain en 2016, a contribué à la victoire des siens en déplacement (3-1) en inscrivant le deuxième but des « Cityzens ». La seconde manche se jouera le 29 janvier à l’Etihad Stadium (20h45). Mahrez a terminé à la troisième place au classement du Ballon d’or 2019 avec 267 voix, derrière l’Egyptien de Liverpool Mohamed Salah (325), alors que Mané a reçu 477 voix. L’Algérie, sacrée championne d’Afrique à la CAN-2019 en Egypte, a réalisé une véritable razzia au cours de cette cérémonie, en remportant le titre de la meilleure équipe de l’année, du meilleur entraîneur (Djamel Belmadi), du meilleur joueur interclubs (Youcef Belaïli), et du meilleur but (Riyad Mahrez).

