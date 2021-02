La Fédération algérienne de football (FAF), va se soumettre à la dernière instruction du Ministère de la jeunesse et des sports (MJS), autorisant les modifications des codes électoraux et les statuts qu’après la tenue de l’assemblée générale élective (AGE), dans le cas où la Fédération internationale (Fifa) n’interpelle pas l’instance fédérale, a affirmé vendredi le secrétaire général de la FAF Mohamed Saâd. « Si nous ne recevons aucune correspondance de la Fifa concernant ce dossier, nous serons obligés de se conformer à la dernière instruction du MJS que nous respectons. Notre objectif est d’éviter à l’équipe nationale des sanctions de la part de l’instance internationale », a-t-il indiqué sur les ondes de la radio nationale. Dans un communiqué diffusé mardi à l’attention de l’ensemble des fédérations sportives, le MJS a indiqué que les modifications des codes électoraux et les statuts seront autorisés qu’après la tenue de l’assemblée générale élective (AGE) pour le nouveau mandat olympique (2021-2024). « Cette décision a été prise dans le cadre des dispositions de la loi N.13-05 du 23 juillet 2013 et relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives et de la réglementation en vigueur », précise le MJS, tout en insistant sur « la stricte application de la législation et de la réglementation en vigueur », ainsi que « le respect des règles d’éthiques, de transparence et de bonne gouvernance tout au long du processus électoral ». Dans le cas où la Fifa entre en scène, le SG de l’instance fédérale n’a pas écarté l’idée de recourir à une visioconférence regroupant la FAF, le MJS, et la Fifa, « pour essayer de trouver un compromis », dans l’objectif de procéder à l’amendement des statuts de la FAF, avant l’organisation de l’assemblée générale élective (AGE), comme exigé par la Fifa. La FAF s’est engagé depuis novembre 2019 dans un projet d’amendement de ses statuts, afin de suivre les recommandations de la Fifa qui cherche à harmoniser le fonctionnement de toutes les fédérations sous ses ordres.

