La Fondation culturelle Ahmed et Rabah Asselah lance un concours de dessin destiné aux enfants âgés de 5 à 14 ans, résidant en Algérie et à l’étranger selon un communiqué parvenu à la Rédaction. Il est précisé dans ce communiqué que les enfants ont la liberté de choix concernant la thématique, les matériaux, les couleurs, les techniques, les supports. En soulignant aux enfants intéressés de «laissez votre imagination vous guider pour dessiner sans contrainte». Concernant les dimensions du dessin, il est par contre précisé qu’elles sont variables au gré de l’enfant, entre 32 cm et 56 cm sur 24 cm à 37cm. A propos des règles de participation, il est toutefois souligné que les participants ne peuvent soumettre qu’un seul dessin. Les dessins collectifs ou les dessins corrigés par un tiers ne seront pas acceptés et les copies d’œuvre d’autrui sont interdites. Au verso du dessin doivent figurer les noms et prénoms, l’âge, la date naissance, niveau d’instruction, école fréquentée, adresse du domicile et le numéro de téléphone. Les travaux doivent être transmis avant le 05 mars 2020, date limite de dépôt des dessins au siège de la Fondation Asselah, 29 bis boulevard Zighout-Youcef, Alger centre. Ce concours est doté de trois prix de félicitations et de sept prix d’encouragement. Une cérémonie de remise des prix aux lauréats sera organisée le mardi 10 mars 2020 au siège de la Fondation Ahmed-et-Rabah-Asselah.

