PAR MILINA KOUACI

Les syndicats de la Fonction publique devraient se réunir aujourd’hui pour évaluer l’action de protestation qu’ils avaient observée les 26 et 27 avril dernier, dans l’objectif de réclamer l’amélioration du pouvoir d’achat. Cette action de grève a été décidée en réaction à la dernière augmentation salariale actée par le décret 22-138. Une augmentation qualifiée «d’infime et de décevante» par l’ensemble des syndicats.

Vingt-huit organisations syndicales devraient se réunir, aujourd’hui, pour évaluer le mouvement de grève de deux jours qu’ils avaient observé les 26 et 27 avril dernier et décider des actions à entreprendre. Le débat devrait également porter sur les derniers développements dans le domaine syndical et les récentes annonces du président de la République Abdelmadjid Tebboune relatives à l’amélioration du pouvoir d’achat. Le président a annoncé une nouvelle augmentation salariale en janvier 2023 après les résultats définitifs des recettes de l’exercice en cours.

Le coordinateur de la Confédération des syndicats algériens (CSA) Boualem Amoura avait plaidé pour l’avancement des délais de la mise en oeuvre de la prochaine augmentation salariale à la rentrée sociale pour surseoir à toute action de protestation. Pour lui, le pouvoir d’achat des travailleurs s’est «nettement dégradé et ils ne peuvent attendre jusqu’à janvier 2023 pour la révision de la grille indiciaire». En promettant une nouvelle hausse des salaires, le coordinateur de la CSA estime que le président de la République a reconnu la légitimité de leurs revendications et l’insuffisance des augmentations induites par les mesures relatives à la réduction de l’IRG et à la révision du point indiciaire, absorbé par la chute du pouvoir d’achat. Or, deux membres de la CSA ont indiqué récemment que les travailleurs s’accrochent à leurs revendications socioprofessionnelles. D’après Zoubir Rouina, secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie (CLA), le contexte social ayant conduit au dernier mouvement de grève est toujours d’actualité. «Le pouvoir d’achat est érodé et la situation ne tolère aucune tergiversation», a-t-il déclaré. Idem pour le président de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (Unpef). Il indique que les travailleurs tiennent à leurs revendications exprimées lors du dernier mouvement de grève.

Les syndicats autonomes exigent la revalorisation de la valeur du point indiciaire, actuellement à 45 DA, à 100 DA. Les syndicats de la Fonction publique réclament, par ailleurs, la création d’un Observatoire national du pouvoir d’achat, la révision du dossier des primes et l’actualisation de la prime de zone sur la base du régime de rémunération de 1989. Ces syndicats avaient menacé de radicaliser leurs actions si leurs revendications ne sont pas prises en charge.

