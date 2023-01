La cinquième exposition spécifique des produits algériens à Nouakchott (Mauritanie) sera organisée du 19 au 24 janvier courant, indique mercredi un communiqué l’EPE TASDIR SPA, filiale de la Société algérienne des foires et des exportations (SAFEX), organisatrice de l’évènement. Placée sous l’égide du ministère du Commerce et de la promotion des exportations, cette manifestation économique se tiendra au niveau de l’esplanade du Palais des Congrès de Nouakchott, avec la participation de 150 entreprises, précise la même source. Des entreprises algériennes représentant les secteurs de l’agroalimentaire, les services, la mécanique, la sidérurgie et métallurgie, l’énergie, la chimie et pétrochimie, ainsi que les industries électriques et électroniques prennent part à l’évènement. Aussi, des sociétés versées dans le bâtiment et matériaux de construction, les textiles, le cuir et prêt-à-porter sont attendues à cette 5e édition de l’exposition spécifique des produits algériens à Nouakchott. Selon la même source, l’exposition intervient «au moment où les autorités des deux pays ont la ferme volonté d’œuvrer pour le renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales, d’intensifier et diversifier les segments de coopération qui offrent des perspectives hautement prometteuses». A travers la diversité des secteurs d’activités représentés, l’exposition constitue «une opportunité pour les entreprises algériennes pour nouer et établir des partenariats féconds», conclut le communiqué. <

