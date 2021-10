Les deux romanciers algériens, Ahlam Mostaghanemi et Yasmina Khadra participeront à la 40e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah (Emirats arabes unis) prévue du 3 au 13 novembre prochain, a-t-on appris auprès des organisateurs. Ahlam Mostaghanemi a à son actif plusieurs œuvres à succès dont certaines ont été traduites dans plusieurs langues telles que «Mémoires de la Chair» (Prix Naguib Mahfouz/Egypte 1998), «Le Chao des Sens» (1997), et «Les femmes ne meurent plus d’amour» (2012). Yasmina Khadra a écrit une trentaine de romans dont la majorité a été traduite dans plusieurs langues à l’instar de: «Morituri» (1997), «A quoi rêvent les loups» (1999), «L’attentat» (2005), «Ce que le jour doit à la nuit» (2008) ainsi que son dernier roman «Pour l’amour d’Eléna». Ses ouvrages ont remporté plusieurs prix internationaux. La 40e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah verra, pendant 11 jours, la participation de 85 écrivains issus de 22 pays, dont des auteurs de renommée internationale comme le romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah ayant remporté récemment le Prix Nobel de littérature. Cette manifestation regroupera 1566 maisons d’édition de 83 pays dont 929 éditeurs arabes et 637 étrangers qui exposeront un total de 110.000 titres dans toutes les langues. L’Espagne invité d’honneur de cette édition, marquera sa présence par la participation de 41 artistes et écrivains espagnols.

