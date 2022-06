Près de 700 entreprises, dont 187 sociétés étrangères représentant 20 pays, prendront part à la 53ème édition de la Foire internationale d’Alger (FIA) qui débutera lundi prochain, a indiqué le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Rezig.

S’exprimant dans une déclaration à l’APS et à la Télévision algérienne, M. Rezig a affirmé que cette édition, prévue du 13 au 17 juin prochain, sous le slogan “Pour un partenariat stratégique”, verra la participation de 698 entreprises dont 187 entreprises étrangères venant de 20 pays.

Les Etats-Unis seront l’invité d’honneur de cette 53ème édition, avec la participation de 35 entreprises américaines représentant les secteurs de l’énergie, de la construction, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de l’hydraulique, de l’environnement, de l’industrie aéronautique et de l’éducation, a-t-il précisé tout en soulignant que “tous les pays ayant exprimé le souhait de participer ont pu le faire sans exclusion”.

En plus des entreprises étrangères, 530 exposants algériens participent à l’événement dont 147 entreprises publiques et 383 privées, a-t-il également fait savoir.

Les entreprises nationales qui participant à la FIA représentent les secteurs des industries électroniques, électriques, électroménagers (42 entreprises), agro-alimentaires (68 entreprises), services (66 entreprises), industries chimiques et pétrochimiques (87 entreprises), industries mécaniques (68 entreprises) et industries manufacturières (35 entreprises), des entreprises du secteur de l’artisanat (100) et du bâtiment et travaux publics (45 entreprises), ainsi que 19 filiales d’entreprises étrangères en Algérie.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) participera pour la première avec un nombre total de 19 entreprises représentant des unités de production à caractère économique dans les secteurs de l’industrie mécanique, du textile et de la construction navale.

Organisée après une absence de deux ans en raison des mesures prises pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, la 53e édition de la FIA occupera une superficie totale d’exposition de 24 800 m2, en augmentation de 41 % par rapport à la dernière édition. Cette manifestation devra ouvrir la voie aux opérateurs économiques algériens et étrangers pour échanger leurs visions, idées et initiatives, ainsi que pour créer des opportunités en vue de développer des relations d’affaires devant permettre d’accroitre le partenariat et d’améliorer les taux d’intégration des produits locaux.

Dans ce contexte, le ministre du Commerce a évoqué les facilités accordées dans le domaine de l’investissement aux entreprises nationales et étrangères, tout en soulignant les objectifs du secteur visant à assainir les importations et à développer les exportations hors hydrocarbures pour atteindre 7 milliards de dollars en 2022.

Un pavillon spécial pour commémorer le 60ème anniversaire de l’Indépendance

Concernant les nouveautés de cette édition, M. Rezig a indiqué qu’un pavillon avait été réservé à la wilaya de Tamanrasset, précisant qu’il a été décidé, à partir de cette année, d’inviter l’une des wilayas du pays en tant qu’invité de la foire afin de lui permettre de mettre en valeur son patrimoine culturel, ses potentialités touristiques et économiques.

En marge de l’événement, des rencontres d’affaires (B2B) ainsi que des conférences, seront organisées par l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) et la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) pour aborder les questions relatives au partenariat et à l’investissement en Algérie.

Cette manifestation, qui coïncide cette année avec la célébration du 60e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie, verra la participation du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit à travers un pavillon spécial pour commémorer l’évènement.

Dans ce cadre, un colloque historique sera organisé sous le titre “Le président Kennedy et la Révolution algérienne ” le 15 juin à la salle des conférences “Ali Maachi”.

D’autre part, M. Rezig a indiqué que la tenue de cette manifestation coïncidera également avec une réunion portant sur les négociations algéro-américaines sur l’accord-cadre sur le commerce et l’investissement (TIFA) prévue le 14 juin au siège du ministère du Commerce.

Toujours dans le cadre de la 53e édition de la FIA, ALGEX organisera au niveau du pavillon “Saoura” la 6ème session du salon “Export Algérie”, dédié aux entreprises exportatrices ou ayant des capacités d’exportation. De son côté, la direction de la Société algérienne des foires exportations (SAFEX) a réservé un espace pour la vente au niveau du pavillon “El-Bahdja” et un autre espace dédié aux activités artisanales.

A noter que M. Rezig, accompagné des cadres du ministère, du Commissaire de la FIA, Ali Farah et des cadres de la SAFEX, a effectué, jeudi, une tournée au niveau des différents pavillons de l’exposition pour constater l’état d’avancement des travaux de préparation et les besoins des professionnels en charge de l’organisation de cet évènement.

Une conférence de presse sera organisée le 15 juin pour aborder le déroulement de cette manifestation qui ouvrira ses portes de 10h à 19h pendant les jours de sa tenue.