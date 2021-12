La 29e édition de la Foire de la production algérienne (FPA), baissera samedi ses rideaux, après 13 jours d’activités au Palais des expositions (Pins-Maritimes) à Alger et plus de 500.000 visiteurs enregistrés, a-t-on appris samedi auprès de la Société algérienne des foires et exportations (Safex). Placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cet important évènement économique, qui s’est déroulé du 13 au

25 décembre courant, est qualifié de «réussite» par la directrice de la communication de la Safex, Hafidha Mokdad. Cette manifestation, inaugurée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a drainé plus de 500.000 visiteurs, a indiqué à l’APS Mme Mokdad soulignant également la conclusion de «plusieurs dizaines» de contrats d’affaires et d’accords entre les opérateurs économiques participants, selon un bilan préliminaire établit au terme de cette édition. Les 500 exposants et 50 start-up ayant pris part à cette manifestation et répartis sur l’ensemble des pavillons du Palais des expositions, sur une superficie de plus de 25.000 m2, ont exprimé leur «grande satisfaction» quant à leur participation, a assuré la responsable. Elle a, à ce titre, affirmé que «la majorité d’entre eux, y compris ceux qui ont participé pour la première fois à cette foire, ont indiqué que plus de 50% des visiteurs de leurs stands étaient des professionnels venus pour négocier des contrats d’affaires». Elle a également révélé que l’engouement des professionnels pour cet évènement était «majeur», ce qui a contraint la Safex d’établir, avant le début de cette foire, «une liste d’attente des demandes de participations qu’elle n’a pu satisfaire, faute d’espace d’exposition». S’agissant des non-professionnels, les différents pavillons de la FPA 2021 ont été pris d’assaut, tout au long de l’évènement, par les visiteurs, curieux de découvrir les nouveautés et les offres présentes, notamment celui dédié à la vente directe qui drainait, lui seul, des milliers de citoyens par jour, venus faire leurs emplettes à des prix promotionnels proposés par les opérateurs. Cette forte affluence des citoyens a également été favorisée par les vacances scolaires, incitant les familles à venir découvrir les dernières nouveautés des opérateurs algériens et profiter des nombreuses promotions concoctées, pour l’occasion, par les exposants. Le temps printanier qu’a connu la capitale, depuis le début de cet évènement, après plusieurs semaines d’orages pluvieux et d’averses, était également favorable aux familles pour venir se balader au Palais des expositions et passer leurs journées entre les pavillons et les stands de la FPA 2021. La FPA 2021 a, par ailleurs, vu l’organisation, du 19 au 22 décembre, du Salon des services liés à l’export qui a réuni 50 participants et qui a permis de rapprocher les opérateurs activant dans le domaine de l’exportation des fournisseurs de services, tout en créant un espace d’échange entre eux. Organisée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et la Safex, la 29e édition la FPA avait pour slogan «Stratégie, créativité et efficacité : clés du développement économique et d’accès aux marchés extérieurs». Aspirant devenir la vitrine du label «made in Algeria», contribuant ainsi à consacrer l’image d’un produit algérien compétitif à l’international, plus de 31 secteurs d’activité étaient présents à l’évènement, à l’image de l’industrie chimique et pétrochimique, l’agroalimentaire, les travaux publics, les services, le bâtiment et les matériaux de construction, l’électronique et l’électroménager, la sidérurgie, l’industrie manufacturière, mécanique, et bien d’autres. (APS)

Articles similaires