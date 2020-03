Le verdict du procès de l’activiste et ancien journaliste de l’ENTV, Fodil Boumala, est tombé ce dimanche et c’est la relaxe, rapporte le Comité national pour la Libération des détenus (CNLD) sur sa page facebook. Un verdict tombe une semaine après que le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda ait requis contre lui un an de prison ferme et une amende de 100 000 DA. Fodil Boumala était en détention provisoire depuis le 19 septembre 2019 pour « atteinte à l’unité nationale » et « affichage de tracts portant atteinte à l’intérêt national« .

Le juge l’a acquitté Fodil Boumala de toutes les charges retenues contre lui.

Capture écran du post du CNLD sur sa page facebook

