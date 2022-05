Reportage de Guillaume LAVALLEE et Adel ZAANOUN

En mai 2021, la rue al-Wahda, dans le centre de Gaza, a été décimée par des frappes israéliennes en pleine guerre avec le Hamas. En un claquement nocturne, une quarantaine de Palestiniens sont morts. Et depuis, les flashbacks hantent les familles rescapées. « Je me souviens, j’étais là sous les gravats, j’entendais la voix de ma fille Dana qui criait +papa, papa+», soupire Riad Eshkountana devant un terrain vague où était planté il y a un an l’appartement familial. « J’ai crié à mon tour mais elle ne m’a plus répondu », dit-il. Dans la nuit du 16 mai 2021, l’armée israélienne a foudroyé le bâtiment de trois étages où vivait la famille Eshkountana sur la rue al-Wahda, lors de frappes visant des tunnels du mouvement islamiste armé Hamas, au pouvoir dans ce micro-territoire palestinien de 2,3 millions d’âmes sous blocus israélien depuis plus de 15 ans. Cette nuit-là, Riad était dans le salon quand son immeuble a été touché. « Je me suis précipité dans la chambre des garçons. J’ai vu ma femme qui essayait de les prendre, mais le plafond s’est soudainement effondré sur eux et le sol s’est dérobé sous mes pieds », se rappelle-t-il. « Sous les décombres, j’ai entendu mon fils Zayn, âgé de deux ans et demi, qui gémissait avant que sa voix ne s’éteigne », relate ce Palestinien de 43 ans. Au total, Riad a perdu quatre de ses cinq enfants, ainsi que son épouse Abir. « Quand on m’a extirpé des gravats, on m’a dit qu’ils étaient maintenant des martyrs », dit-il. « Mais je me souviendrais encore d’eux, même après 100 ans. »



« Tous orphelins »

Aujourd’hui, Riad vit avec Suzy, sa fille miraculée de 7 ans, sa mère et sa nouvelle épouse dans un appartement non loin de la rue al-Wahda qu’il a pu acheter grâce à l’aide d’une organisation locale. « Je retourne voir notre maison détruite presque tous les jours pour me souvenir de ma vie avec les enfants, des moments passés en famille », raconte-t-il. Selon sa mère, âgée de 65 ans, Riad peine à surmonter la tristesse dans laquelle il est plongé depuis un an. « Riad s’est remarié en espérant avoir des enfants pour compenser la perte de ses autres enfants, mais il est malheureux », confie-t-elle. « C’est comme si nous étions tous devenus orphelin ».



« Martyrs vivants »

Après la guerre de 11 jours qui a fait 260 morts à Gaza, incluant des combattants et des enfants, et 14 décès en Israël, dont un soldat et deux mineurs, les rares psychologues de Gaza ont afflué sur la rue al-Wahda pour tenter d’apaiser la douleur des survivants des familles Eshkountana, Abou al-Ouf et Kolak. Dans cette guerre, la quatrième depuis 2008 à Gaza, Choukri Kolak a perdu 22 membres de sa famille, dont sa femme, ses parents et trois de ses enfants. « Je pensais que nous étions en sécurité sur la rue al-Wahda », située dans un quartier autrefois branché de Gaza, dit cet homme de 50 ans. Le 16 mai dès l’aube, une frappe de l’aviation israélienne a anéanti l’immeuble abritant les Kolak, situé à une cinquantaine de mètres de celui des Eshkountana. Choukri échappe miraculeusement à la mort, avec sa fille Zaynab et son fils Oussama. « A chaque instant, je me rappelle des morts. J’essaie d’oublier, mais c’est impossible », confie l’homme qui a grandi sur la rue al-Wahda. Des images de ses enfants et de sa femme « dans leur sang » le hantent encore. « Nous sommes des martyrs vivants (…) il n’y a plus de différence entre nous et les morts », murmure l’homme qui ne cherche pas à se remarier. « Aucune femme ne pourrait vivre avec mes souffrances », ajoute Choukri qui refuse l’aide des psychologues.



Cauchemars

Alaa Abou al-Ouf, un autre survivant de la rue al-Wahda, a quant à lui décidé de mettre fin aux consultations psychologiques dont bénéficiaient ses enfants car, selon lui, « cela leur rappelle trop ce qui s’est passé ». Ce Palestinien de 49 ans a perdu 14 membres de sa famille dans les frappes israéliennes, dont son épouse Diana et ses filles Shaima et Rawan. Après la guerre, Alaa s’est installé dans un appartement à 200 mètres de son ancienne adresse où il vit désormais avec ses deux enfants rescapés, sa seconde épouse et leur fille. Chaque jour, il retourne sur le site de son ancien immeuble pour tenir commerce dans sa supérette en se demandant si, un jour, son appartement et sa vie seront reconstruits. « Moi, je ne fais pas de cauchemars la nuit, je les fais le jour, à chaque fois que je passe par là. Tout ici me rappelle la famille que j’ai perdue ».



Source AFP, le titre est de la rédaction

