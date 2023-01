Face à la flambée du nombre de contaminations au Covid en Chine, une douzaine de pays à travers le monde ont décidé d’imposer de nouvelles mesures anti-Covid aux voyageurs en provenance de Chine. Ceci d’autant plus que les voyages de Chine et vers la Chine pourraient fortement augmenter depuis que Pékin a annoncé la fin des quarantaines obligatoires à l’arrivée sur son territoire, marquant la fin de sa stratégie du «zéro-Covid».

Par Sihem Bounabi

Ainsi, les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde, le Canada, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays ont décidé de rétablir l’obligation pour les voyageurs en provenance de Chine de présenter un test PCR ou antigénique négatif réalisé 48 heures avant leur vol. Les pays de l’Union européenne doivent également discuter demain, soit le 4 janvier, d’une réponse commune à adopter à l’égard des voyageurs arrivant de Chine.

En outre, certains pays, comme le Royaume-Uni et la France effectueront des tests PCR aléatoires sur un certain nombres de passagers à l’arrivée pour surveiller l’apparition de nouveaux variants. En effet, ce qui préoccupe le monde entier par rapport à la situation sanitaire en Chine c’est un remake de ce qui s’est passé il y a trois ans avec les risques de la reprise de la pandémie suite à l’apparition de nouveaux variants meurtriers. Le Maroc a, quant à lui, adopté la mesure la plus stricte en interdisant l’entrée sur son territoire à tous les voyageurs en provenance de Chine et cela quelle que soit leur nationalité à partir de ce mardi jusqu’à nouvel ordre.

En Algérie, au moment où nous mettions sous presse, les autorités et le comité scientifique chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19, n’ont pas encore fait de déclarations officielles ni communiqué sur les décisions que prendraient les autorités sanitaires dans le contexte actuel.

Dr Youcef Boudjelal, microbiologiste et président du Syndicat algérien des biologistes de la santé publique, tout en rassurant sur la situation épidémique en Algérie est stable, avec des cas minimes de contagion au virus du Covid, estime que dans le contexte actuel «la vigilance reste de mise». Le microbiologiste souligne qu’«il serait recommandé de remettre les contrôles aux frontières algériennes pour les voyageurs venant de Chine à travers le renforcement des tests de dépistage que ce soit des tests PCR ou des test antigéniques afin d’éviter toute mauvaise surprise». Enchaînant qu’«il est important de rétablir ce type de contrôles car dans le cas d’une recrudescence de contaminations, la situation risque de devenir très compliquée dans un très court laps de temps».

Youcef Boudjelal tient à souligner que la grande crainte actuellement est l’apparition d’un nouveau variant qui risque d’être non seulement plus contagieux, mais surtout plus virulent. Il explique à ce sujet que «du fait de la forte densité de la population chinoise et le nombre très élevé de contaminations, qui peuvent aller jusqu’à 10 000 cas par jour, et ce depuis le début du mois de décembre dernier, il y a un fort risque que parmi ce grand nombre de population contaminée par le Covid, il y a des personnes qui ont un fort système immunitaire qui tente de résister au virus. Ceci va pousser le virus à s’adapter et muter avec des modifications génétiques structurelles et fonctionnelles qui donneront naissance à un nouveau variant qui risque d’être beaucoup plus virulent et faire des ravages». Il estime toutefois que malgré l’apparition de nouveaux variants, la vaccination anti-Covid reste le meilleur rempart pour se protéger contre les formes graves de la maladie surtout pour les personnes les plus vulnérables. Dr Youcef Boudjelal insiste sur le maintien de la vigilance et du respect des mesures préventives. Il souligne à ce sujet qu’«il faut que les Algériens prennent conscience que le virus est toujours là et qu’il circule parmi la population. La meilleure des mesures préventives reste la vaccination contre le Covid pour éviter tous risques de complications». Il précise à ce sujet que cette vaccination et le rappel de vaccination, six mois après la dernière dose de vaccin, doit surtout cibler les catégories vulnérables à l’instar des personnes âgés et des malades chroniques comme ceux qui souffrent de maladie cardiaque ou d’hypertension artérielle, les diabétiques et autres afin de limiter les risques de développer les formes graves de la maladie du Covid qui peuvent mener à l’hospitalisation ou pire encore. Il est à noter que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment déclaré qu’elle est «très préoccupée par la situation en Chine». Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, a également déclaré qu’« en l’absence d’informations complètes sur le nouveau coronavirus venant de Chine, il est compréhensif que des pays prennent les mesures dont ils pensent qu’elles protégeront leurs populations ». n