Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a reçu, lundi, le vice-président chargé des opérations au niveau de l’Agence multilatérale de garantie et des investissements (MIGA), Junaid Kamal Ahmed, avec lequel il a échangé sur la coopération entre l’Algérie et l’Agence, en vue d’encourager l’investissement direct étranger, a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre, tenue au siège du ministère, a constitué «une occasion pour les deux parties d’échanger sur les pistes potentielles de coopération entre l’Algérie et la MIGA, pour accompagner et soutenir les efforts déployés par notre pays en vue d’améliorer son attractivité et encourager l’investissement direct étranger», a précisé la même source. Le ministère a rappelé que la MIGA est l’une des cinq institutions composant le Groupe de la Banque Mondiale et vise à promouvoir les investissements directs étrangers dans les pays en développement, en apportant, notamment, ses garanties aux investisseurs. A ce titre, M. Kassali a présenté à son interlocuteur une situation «sur les réformes engagées par le Gouvernement pour le développement de l’entreprenariat et l’amélioration du climat des affaires dans le pays à travers, notamment, l’adoption récente d’un nouveau code régissant l’investissement, conférant une meilleure visibilité, plus de garantie et davantage de stabilité pour les potentiels investisseurs». Il a, également, souligné «l’attention particulière portée à la formation des start-up et des micro-entreprises en Algérie, avec le renforcement de son cadre juridique et l’instauration d’un écosystème approprié à ce segment d’activité», a fait savoir le ministère. De son côté, le vice-président de la MIGA a affirmé que son institution «se tient prête à appuyer l’Algérie dans la mise en œuvre de son programme de diversification économique». A ce propos, il a mis l’accent sur «la disponibilité de ses experts à convenir d’un programme de coopération destiné à consolider les efforts déployés pour relever nombre de défis, notamment, dans certains domaines tels la transition énergétique, la promotion des énergies nouvelles et renouvelables, l’efficacité énergétique, le développement des PME/PMI et le renforcement des capacités d’octroi de crédit des banques». Les deux parties se sont engagées à «poursuivre les échanges en vue d’établir une coopération future entre l’Algérie et la MIGA, à même de permettre à notre pays de tirer profit de l’expérience de cette institution multilatérale et de ses réussites accomplies dans d’autres régions du globe», a souligné le ministère. <

