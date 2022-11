La 18e session du Sommet bancaire maghrébin, se tiendra lundi et mardi prochains à Alger, sous le thème «défis et perspectives de l’activité bancaire», indique samedi un communiqué de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF). «L’Union des Banques Maghrébines (UBM), a le plaisir d’annoncer l’organisation, en collaboration avec la l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (ABEF), la 18 session du Sommet Bancaire Maghrébin, qui se tiendra le 14 et 15 novembre 2022, au niveau de l’hôtel El Aurassi (Alger), sous le thème : Défis et Perspectives de l’Activité Bancaire», explique la même source. L’évènement est organisé sous le patronage du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, en présence de Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb, ajoute le document. Le Sommet regroupera les dirigeants et hauts cadres des Banques et hauts responsables économiques et financiers des pays de l’UMA, ainsi que de nombreux experts internationaux, selon l’ABEF. L’objectif recherché à travers l’organisation de cet important évènement est «le renforcement de la coopération économique entre les opérateurs économiques maghrébins à travers le développement du volume d’échanges, atteindre le principe de l’inclusion financière, ainsi que le partage des expériences professionnelles dans le domaine bancaire», a-t-on souligné. Les thématiques abordées, tout au long de ce Sommet, seront organisées en panels de discussions interactifs, présidés par des experts.

A cet effet, lors de la première journée de ce Sommet, les thématiques abordées portent notamment sur l’innovation technologique, Fintech et conformité, ainsi que les défis de l’écosystème bancaire et financier. Quant à la deuxième journée, elle sera animée sous forme de Workshop portant notamment sur la conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la DATA responsable et l’éthique dans le secteur bancaire, ainsi que la banque de demain à l’ère du «Engagement Banking Platform».

