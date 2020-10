Le Président directeur général (Pdg) du Crédit Populaire d’Algérie (CPA), Mohammed Dahmani, a annoncé, mardi à Alger, le lancement officiel par cette banque publique d’un nouveau produit dédié aux PME et aux startups. Ce produit baptisé «PME by CPA» et composé notamment de deux offres: «Sahel Nachati» et «Sahel Mahal», est destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises afin de financer leurs opérations courantes, a expliqué M. Dahmani en marge de l’inauguration d’une nouvelle agence CPA dans la localité de Ain Bénian (Alger). «Ce produit permet aux petites et moyennes entreprises de prétendre à des crédits pour financer leurs activités et également pour financer l’acquisition de leurs locaux», a-t-il ajouté, précisant que la Banque comptait parmi ses clients plus de 190.000 très petites, petites et moyennes entreprises. M. Dahmani a également annoncé le lancement imminent des produits de la finance islamique au niveau des agences de la banque qui sera ainsi la deuxième banque publique, après la BNA, à lancer ce genre de produits. «Nous avons obtenu le certificat de conformité du Haut Conseil Islamique ainsi que l’agrément de la Banque d’Algérie et le lancement de la finance islamique au niveau du CPA est imminente», a déclaré le responsable. M. Dahmani a, en outre, avancé que le CPA sera la première banque en Algérie à intégrer la fonctionnalité «Sans Contact» sur ses cartes VISA internationales. Avec la fonctionnalité de ce service (sur les cartes VISA internationales ), les voyageurs algériens pourront effectuer trois petits achats par jour, pour un montant cumulé de 36 euros au maximum, et 18 opérations par mois pour un montant global de 180 euros, selon les explications de la banque. Cette fonctionnalité sera transférée, à l’avenir, sur les téléphones mobiles. Les clients du CPA pourront alors effectuer des opérations à distance (virements, commander un chéquier ou faire une opposition sur un chéquier etc..) sans se déplacer au niveau des agences, a avancé M. Dahmani. S’agissant de l’activité monétique, M. Dahmani a relevé que Le CPA s’est engagé dans un vaste programme pour l’installation de 5000 terminaux de paiement électroniques (DAB) qui s’ajouteront aux 5000 déjà installés. Il a ajouté que le CPA allait veiller au renforcement de la dynamique de modernisation et de digitalisation déjà initiée à travers le parachèvement de projets de grande envergure à savoir la mise en place du projet de centralisation et d’évolution du système d»information de la banque, le déploiement du service e-paiement ainsi que le lancement du mobile-banking. D’autre part, M. Dahmani a annoncé que le CPA procèdera prochainement à l’ouverture d’une agence bancaire au sein de la grande Mosquée d’Alger «Djamaa El Djazair», rappelant que le CPA veillera toujours à l’élargissement de ses capacités de bancarisation à travers l’ouverture de nouvelles agences sur l’ensemble du territoire national afin de contribuer efficacement à l’amélioration de l’inclusion financière. Le réseau du CPA compte actuellement 151 agences et la banque compte arriver à 160 agences à la fin de cette année.

(APS)

Articles similaires