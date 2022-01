L’année 2022 pourrait bien sonner le début d’une nouvelle ère pour la Bourse d’Alger. C’est, en tous les cas, ce qui se dégage des déclarations du Directeur général de cette institution, Yazid Benmouhoub.

Ce dernier ne cache pas son optimisme de voir la Bourse d’Alger en finir avec la morosité qui la caractérise depuis sa création, il y a de nombreuses années, en comptant sur de nouvelles données qui favorisent l’introduction des entreprises ainsi que la multiplication des opérations boursières. Parmi ces données, la possibilité offerte aux banques et aux établissements financiers d’entrer en Bourse sans devoir recourir à l’autorisation du Gouverneur de la Banque d’Algérie est d’une importance capable d’insuffler une nouvelle dynamique à cette institution en servant d’exemple à des entreprises d’autres secteurs pour rejoindre cette institution.

Introduite par la loi de finances 2022, faut-il le rappeler, cette mesure constitue «un coup de starter de la part des autorités publiques pour encourager les entreprises, pas uniquement du secteur financier, à entrer en Bourse. C’est aussi un signal fort en direction des entreprises relevant des secteurs public et privé», a estimé M. Benmouhoub, avant de rappeler que le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, avait annoncé l’introduction en Bourse de deux banques publiques, en 2022, et que deux petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé avaient déposé des demandes d’accès à la Bourse d’Alger.

Pour l’année qui vient de commencer, «au moins 4 à 5 entreprises pourraient éventuellement faire leur entrée en Bourse», a souligné le même responsable, ajoutant que «quelques sociétés privées issues de l’ex-Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Anse), (Anade actuellement, Ndlr) se préparent aussi à entrer en Bourse».

Par ailleurs, M. Benmouhoub a tenu à affirmer que «le financement à travers la Bourse s’adresse à toutes les entreprises quels que soient leurs secteurs d’activité» et «la Bourse pourrait être effectivement un maillon fort dans le financement des entreprises à moyen et long termes». Concernant l’introduction des start-ups en Bourse, M. Benmouhoub a rappelé que 65 projets ont été financés par le Fonds spécial Algeria Start-up Fund (ASF) depuis sa création, en octobre 2020, précisant que le marché boursier dédié à ce genre d’entreprises «est en préparation et pourrait être effectif d’ici trois à quatre années».

C’est un Directeur général de la Bourse d’Alger assez optimiste qui s’est exprimé, hier, à la Chaîne III, laissant entrevoir l’espoir pour le marché financier après les deux dernières années marquées par une pandémie de Convid-19 qui a fortement ajouté à la mauvaise santé de cette institution. L’intervenant s’est montré optimisme et s’attend à une affluence à destination de la Bourse d’Alger d’autant qu’il peut compter sur les incitations offertes en ce sens, dont notamment le taux accordé aux rémunérations des placements qu’il estime «très intéressant et très rentable», précisant qu’il se situe entre 6 et 11% net d’impôts». Sur le même registre des incitations, il ne manquera pas de souligner que le marché des actions est un marché «charia complaint», c’est-à-dire qu’il est en conformité avec les modalités de la finance islamique.

Dans le même ordre d’idée, il a indiqué que les sociétés inscrites en Bourse résistent plus aux problèmes budgétaires que les non inscrites. D’où son appel aux chefs d’entreprise d’adopter une «culture boursière» qui offre à l’entreprise l’assistance d’un organisme d’audit pouvant «améliorer sa gouvernance, ses performances et ses résultats», a-t-il expliqué.

Concernant le capital échangé au niveau de cette institution financière, M. Benmouhoub avait révélé, début décembre dernier, qu’il avait dépassé les 44 milliards de dinars au cours du premier semestre de 2021, alors que le volume des échanges avait augmenté durant la même période pour atteindre 192 titres contre 97 titres lors des six premiers mois de 2020. n

