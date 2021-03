Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a fait état lundi à Alger de plusieurs mesures à l’étude en vue de «l’assainissement» le dispositif juridique régissant le mouvement du change de et vers l’Algérie. Dans une déclaration à la presse en marge des Assises nationales sur l’économie de la connaissance, le ministre a indiqué que l’assainissement du dispositif relatif au mouvement de change permettra d’encourager les transactions, dont l’exportation de services, précisant que «c’est là, un premier pas qui sera suivi par d’autres». Pour rappel, la Banque d’Algérie (BA) avait annoncé dimanche que les exportations de prestations des services numériques, ainsi que celles portant sur les prestations de services des start-up et des professionnels non commerçants sont désormais dispensées des formalités de la domiciliation bancaire. S’agissant de la fermeture des ports secs, M. Benaberrahmane a qualifié de « souveraine » cette opération menée par les Douanes algériennes, assurant que cette mesure «n’aura aucun impact» sur l’activité de transport des marchandises. Et d’ajouter, que les capacités disponibles actuellement au nouveau des ports son « suffisantes » pour satisfaire tous les besoins pour la réception de marchandises.

