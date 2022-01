Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a plaidé dimanche pour l’accélération de la numérisation du secteur des Finances, notamment les administrations des impôts, des douanes et des domaines, pour améliorer le service public au profit des citoyens et des opérateurs économiques.

Dans un message de vœux adressé aux cadres et personnels du secteur des Finances, à l’occasion du nouvel an 2022, M. Benabderrahmane a indiqué qu’il attachait un intérêt particulier à l’accélération de la numérisation de tous les secteurs, notamment ceux des impôts, des douanes et des domaines, pour améliorer la qualité du service public dans le secteur des Finances au profit des citoyens et des opérateurs économiques.

Le Premier ministre a en outre insisté sur “la poursuite du processus de réforme budgétaire, la rationalisation des dépenses publiques, la transparence des finances publiques et la finalisation, dans les plus brefs délais, du système informatique de la gestion budgétaire”.

La réorganisation de l’administration centrale du ministère des Finances, parachevée récemment, permettra d’accompagner les programmes de réforme lancés en accord avec les exigences du développement socio-économique et des progrès dans le domaine des nouvelles technologiques numériques, a-t-il estimé, soulignant l’impératif de consolider les acquis réalisés dans tous les domaines, à l’instar de la finalisation de la réforme du système fiscal.

Dans ce cadre, le Premier ministre, ministre des Finances a rappelé que la réforme du régime fiscal vise à consolider la justice fiscale, à mettre en place des mécanismes et des outils d’incitation de l’investissement productif, à soutenir les entreprises économiques, à encourager la production nationale et, partant, contribuer à l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires.

Evoquant la crise sanitaire, M. Benabderrahmane a appelé l’ensemble du personnel du secteur des Finances à la vigilance continue et au respect des règles sanitaires, en vue de protéger tout un chacun et hâter la sortie de cette pandémie.

M. Benabderrahmane a en outre exprimé sa profonde gratitude et sa haute estime pour les efforts déployés par les cadres et les employés du secteur, en vue de s’acquitter des missions qui leur sont confiés, en dépit des difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Sur le plan professionnel, le Premier ministre, ministre des Finances a formé le souhait de voir “tous les efforts consentis et qui se poursuivent et la détermination constante couronnés de plein succès et les fruits escomptés aboutir, en vue de poursuivre la relance dans notre cher pays”.