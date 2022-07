Alors que les grands projets structurants se multiplient, les besoins de financement vont en augmentant, relançant la question de la capacité de la place bancaire locale à mobiliser d’importantes lignes de crédit en devises.

Il est vrai que le marché bancaire reste solide à l’issue de plusieurs années de chocs externes, mais certains acteurs pointent l’importance des sommes en devises à mobiliser dans le cadre du lancement de plusieurs mégaprojets, comme Solar1000 – qui, à lui seul, nécessitera une mobilisation d’un milliard de dollars – le port du centre, le projet de phosphate intégré et d’autres projets de pétrochimie. Après une longue période de stagnation, voire d’une faible croissance des crédits à l’économie, les banques de la place vont devoir tirer profit du lancement de plusieurs projets, dont certains, à l’image de Solar1000, constituent une matière première nouvelle pour les établissements de crédit pour lesquels il va falloir proposer des solutions de crédit novatrices tenant compte de la spécificité de cette filière de l’énergie renouvelable. Ces dernières années, les crédits à l’économie ont faiblement augmenté, en raison de la baisse des liquidités et la réticence de certains établissements à s’engager sur des crédits de long terme. Cependant, on note que l’encours des crédits non performants n’a jamais été aussi élevé compte tenu de l’exposition de certaines banques aux affaires des patrons faisant objet de poursuites judiciaires. Certaines banques ont fait le choix de délaisser volontairement les crédits de long terme, car trop risqué, bien qu’il soit rémunérateur, en attendant de voir plus clair. Le lancement des mégaprojets structurants, où les crédits bancaires sont garantis par l’Etat, sont devenus une véritable aubaine pour les banquiers de la place. Certains commencent d’ores et déjà à se frotter les mains, au fur et à mesure que la date de l’ouverture des soumissions au projet Solar1000 approche. Plus d’une centaine d’entreprises étrangères et privées et une dizaine d’entreprises publiques ont soumissionné à ce projet. Les entreprises retenues pour la concrétisation des projets de centrales photovoltaïques ont la charge de négocier les crédits avec les banques. Cependant, celles-ci, bien que plusieurs d’entre elles soient déjà en contacte avec des investisseurs soumissionnaires, demeurent dans le flou total quant au choix à retenir pour le financement de ce projet. Selon un banquier de la place, pour un financement d’un milliard de dollar, le marché local peut y répondre aisément avec des crédits en devises d’une maturité de 10 à 15 ans.



Importants besoins de financement en devises



Cependant, avec l’arrivée des autres mégaprojets retenus par le gouvernement, dont le port d’El Hamdania de Cherchell, dont le coût varie entre 5 et 6 milliards de dollars, le projet du phosphate intégré, représentant un investissement d’environ 7 milliards de dollars ainsi que d’autres projets de pétrochimie, la question de la capacité de financement de la place bancaire locale se pose avec acuité. Même si la garantie de l’Etat permet aux banques de s’offrir une carapace face à d’éventuels aléas, elle n’est nullement un outil leur permettant d’augmenter les crédits, étant donné que ceux-ci sont liés, en partie, aux liquidités en devises dont dispose le marché local. Ce qui fait dire à certains banquiers qu’il serait plutôt plus judicieux d’autoriser les investisseurs et les banques à mobiliser les financements à l’international. D’ailleurs, pour le cas du projet Solar1000, le directeur général de Shaems a indiqué récemment que des investisseurs de renommée mondiale ont demandé si ce projet était «stratégique/structurant», comme l’exige la note du gouverneur de la Banque d’Algérie émise en mars dernier, «pour ouvrir droit au financement extérieur». Le souhait des investisseurs de se voir accorder l’autorisation de recourir à un financement extérieur peut être expliqué par le niveau élevé des financements à mobiliser, mais aussi par les avantages et les facilités que peut offrir le marché international par rapport à la place bancaire locale. Il en sera de même pour les autres projets, nécessitant d’importants prêts en devises que le marché local ne pourrait mobiliser sans une probable injections de liquidités en monnaies étrangères par la Banque d’Algérie. En tout cas, l’endettement extérieur n’est plus un tabou en Algérie, puisque, dans une note datée du 6 mars dernier, la Banque d’Algérie a donné son feu vert aux recours aux financements extérieurs, à la condition que les projets soient structurants et stratégiques pour l’économie nationale. «En vertu des dispositions de l’article 108 de la Loi n 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, seuls les projets stratégiques et structurants pour l’économie nationale sont éligibles aux financements extérieurs, auprès d’institutions financières internationales de développement, et ce, après avis des autorités compétentes», lit-on dans une note de la banque centrale, laquelle précise que les crédits extérieurs qui n’entrent pas dans ce cadre sont considérés comme endettement extérieur. «Tout concours extérieur de quelque nature qu’il soit, qui ne s’inscrit pas dans ce cadre, demeure considéré comme endettement extérieur et proscrit».