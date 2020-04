Les marges du gouvernement pour financer le redémarrage de l’économie au dé-confinement, via la Loi de finances complémentaire 2020 (LFC 2020) en voie d’adoption, s’avèrent très étroites. C’est ce qui ressort de l’analyse des problématiques en jeu dans le texte relevées par Abderrahmane Benkhalfa, spécialiste financier et envoyé spécial de l’UA. «La LFC 2020 couvrirait quoi ? Tous les pays dans le monde sont dans une situation extrêmement difficile à cause du Coronavirus. Tous travaillent sur la lutte contre le Covid-19 et beaucoup plus sur les scénarios de dé-confinement et de reprise de leur économie. L’Algérie ne fait pas exception. Il se trouve que l’année 2020 est une année particulière. Nous sortons d’une année 2019 difficile. Avant le Corona, une LFC 2020 était déjà programmée. La LFC 2020 en voie d’élaboration est construite dans un contexte Covid-19. Elle couvre de ce fait plusieurs problématiques : la première est la rectification des éléments d’équilibres financiers sur lesquels a été construite la Loi de finances 2020. Quatre éléments ont changé. Premièrement, le taux de croissance est en baisse. En second lieu, les pays pétroliers connaissent une baisse de leurs revenus pétroliers, ce qui pèse sur leurs équilibres interne et externe (recul dans cette tendance difficile de plus de 50% de leurs revenus). Troisièmement, la parité dollar-dinar. Plusieurs pays dans le monde sont en train d’utiliser la dépréciation de la monnaie pour constituer des ressources financières en leur monnaie pour financer le déficit de leur budget. Quatrième élément, le financement du coût de la pandémie Covid-19. La prise en charge du coût de la pandémie est une option qui est déjà supportée par les Etats», souligne Abderrahmane Benkhalfa à Reporters. La LFC 2020 traitera, en un mot, du financement du coût de cette pandémie, des coûts directs et indirects. Directs, le coût de la prise en charge sanitaire, indirects marqués par le recul en matière de ressources budgétaires et fiscales (recul des recettes fiscales pétrolières, report du versement des impôts). Un financement donc difficile du budget en raison de la situation financière actuelle de l’Algérie.

«Il y a également des coûts sociaux à supporter comme la prise en charge des allocations aux sans-revenus. Une partie indirecte touchera le secteur financier et la sécurité sociale. En clair, cela concerne le report du versement des impôts qui sont à la charge du budget de l’Etat, les reports du versement des cotisations sociales et de remboursement des crédits bancaires. La LFC 2020 prévoit également des mesures nouvelles pour relancer l’investissement, l’industrie du montage et en matière d’amélioration du climat d’investissement.» Pour faire face à ces besoins de financement induits par les effets de la pandémie et la nécessité de financer la reprise d’activité, via la LFC 2020, l’expert suggère plusieurs solutions. «En premier lieu, certains font agir une augmentation de leur déficit budgétaire. Comme nous avions déjà un déficit budgétaire très important, cette voie est extrêmement étroite pour l’Algérie. La deuxième voie est le financement monétaire. Des pays comme l’Europe usent de ce qu’ils appellent easy quantity, le financement non conventionnel. Le financement non conventionnel ou planche à billets a été extrêmement usé dans notre pays. C’est une voie très étroite, et ne peut être utilisée que de façon limitée. Il convient d’éviter un excès dans son utilisation. Ce qui est important, c’est la capacité du secteur économique à pouvoir redémarrer rapidement et pouvoir rembourser cette avance monétaire de la Banque d’Algérie au Trésor, six mois, par exemple, après le redémarrage de l’économie. Si la reprise de l’économie n’est pas rapide après le dé-confinement, la dette interne risque d’augmenter sensiblement». La dépréciation du dinar est une hypothèse de la LFC 2020, selon lui, afin de se procurer des ressources financières supplémentaires pour financer le déficit du budget. Le spécialiste financier évoque, enfin, le modèle de financement de l’économie qui devient de plus en plus d’actualité et qui rend urgent la nécessité de recourir à des ressources financières alternatives tels que les instruments financiers non conventionnels destinés à drainer l’argent de l’informel, la redynamisation du marché boursier… Quant au prix du pétrole servant de référence à la LFC 2020, Abderrahmane Benkhalfa estime, à la suite de nombre de spécialistes pétroliers, qu’un prix du baril à 25-30 dollars le second semestre 2020 serait raisonnable. K. R.

