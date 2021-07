Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organisera, demain dimanche, une rencontre sur la mobilisation des capitaux privés pour des investissements utiles, a indiqué samedi un communiqué de cette institution. Intitulée «Financement de l’économie : la mobilisation des capitaux privés pour des investissements utiles», la rencontre aura lieu à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger (ESHRA), en présence des opérateurs économiques privés et des experts en économie et de la finance, a précisé la même source. La problématique liée à la mobilisation des ressources du secteur privé pour des investissements utiles sera au centre des débats, «une question qui s’inscrit en droite ligne des orientations des pouvoirs publics qui ne cessent d’appeler à imprimer une nouvelle culture du financement du développement à travers le marché et la promotion de financement par capitaux privés, évitant ainsi, le recours systématique à la Trésorerie publique, comme pour décréter in fine, la fin graduelle du système économique basé sur la rente pétrolière», a expliqué le document. Dans cette optique, la rencontre abordera les modèles de financement des investissements productifs et la nécessité pour les grandes entreprises à s’orienter vers l’intermédiation financière et la finance islamique, notamment dans les investissements utiles, ajoute le CNESE. «Les conditionnalités et incitations à faire valoir pour encourager les investissements en fonds propres, ainsi que les opérateurs privés à s’investir davantage dans le financement de l’économie», seront également évoquées dans cette rencontre qui sera animée par des acteurs/praticiens nationaux et internationaux ayant une expertise «avérée» dans le domaine de l’investissement en fonds propres dans des créneaux aussi «stratégiques qu’utiles». A rappeler que ce workshop s’inscrit dans le cadre de la série de rencontres «CNESE Economic Perspectives», initiées par le CNESE depuis une année, selon le communiqué.

