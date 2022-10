La 7ème édition du Forum Algérien de la Finance Islamique (FAFI) se tiendra demain mercredi à Alger et se penchera sur la situation de ce secteur et ce qu’il présente comme opportunité à l’économie nationale, ont indiqué mardi les organisateurs. Ce forum qui aura pour thème «La finance islamique comme levier de développement en Algérie, un avenir plein d’ambitions», vise à «mieux faire connaître ce segment important de la finance qui suscite un intérêt grandissant en Algérie», expliquent les organisateurs. Cette manifestation, verra la participation de présidents et directeurs généraux d’institutions financières islamiques, des investisseurs, des acteurs économiques ainsi que de nombreux experts de la finance islamique. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce forum tels que les opportunités de la finance islamique en Algérie, les outils de technologies de l’information pour l’expansion de la finance islamique, El Takaful, un secteur indissociable de la banque islamique, annonce les organisateurs Il sera notamment question du thème du développement social, une opportunité et un défi pour la finance islamique ainsi que la diaspora algérienne et la finance islamique. Cet événement sera l’occasion d’échanger les expériences, de débattre sur ce marché en pleine croissance et sur le développement de produits nouveaux et attractifs, ajoute la même source. Les organisateurs ont rappelé que la 6ème édition a vu la participation de plus de 5 pays, 20 intervenants, avec plus de 13 différentes thématiques à aborder et plus de 20 intervenants.

