La Banque Nationale d’Algérie ( BNA) a lancé mercredi l’activité de Finance Islamique au niveau de trois nouvelles agences, portant ainsi le nombre des agences commercialisant des produits conformes aux préceptes de la Charia Islamique à 28 réparties sur 21 wilayas, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

L’activité de finance islamique a été lancée au niveau des agences de Tissemsilt «277», Maghnia « 514 » et Tiaret « 540 » établis respectivement au niveau des wilayas de Tissemsilt, Tlemcen et de Tiaret, a précisé la banque publique.

La BNA a assuré sa détermination d’œuvrer, dans le cadre de son plan de déploiement de cette activité sur plus de 50 agences, visant à couvrir toutes les wilayas du pays, dans les meilleurs délais.

L’offre de lancement propose à la clientèle neuf produits d’épargne : compte chèque islamique, compte courant islamique, compte épargne islamique, compte épargne islamique «Jeunes», compte d’investissement islamique non restreint et de financement : Mourabaha immobilier, Mourabaha équipements, Mourabaha automobile et Ijara.

La banque tient à préciser que la fenêtre Finance Islamique, ainsi, que chacun des neuf produits sont certifiés par le comité charia de la Banque et par l’autorité nationale charaïque de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.

«Les détails des dits produits ainsi que les simulateurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur le portail web dédié à la finance islamique au : www.financeislamique.bna.dz, a-t-elle indiqué, précisant que toutes les informations concernant l’activité et les agences la commercialisant sont disponibles sur les pages officielles des réseaux sociaux de la Banque. (aps)

