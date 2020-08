L’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique a donné son accord pour l’octroi du certificat de conformité aux préceptes de la Charia à la Banque nationale d’Algérie (BNA) pour la commercialisation de produits relevant de la finance islamique, a indiqué dimanche un communiqué du Haut Conseil Islamique (HCI). L’Autorité charaïque nationale de la fatwa poursuit l’étude minutieuse et approfondie des dossiers inscrits à l’ordre du jour de ses travaux, à l’effet de délivrer le certificat de conformité aux préceptes de la charia, au profit d’autres établissements bancaires et financiers, pour les besoins de commercialisation des produits relevant de la finance islamique, lit-t-on dans le communiqué. Pour rappel, l’Autorité charaïque nationale de la fatwa a été installée, le 1er avril passé, au niveau du Haut Conseil Islamique (HCI). L’autorité s’est vue confier la mission de procéder à l’examen des dossiers qui lui seront parvenus des établissements bancaires et financiers désirant introduire ce genre de produits dans leurs prestations bancaires. En application du Règlement N 20-02 du 20 Rajab 1440 correspondant au 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers, notamment l’article 14, la banque ou l’établissement financier doit obtenir, préalablement à l’introduction de la demande d’autorisation auprès de la Banque d’Algérie pour la mise sur le marché de ses produits de finance islamique, la certification de conformité aux préceptes de la charia, délivrée par l’Autorité Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la Finance Islamique, conclut le communiqué. (APS)

