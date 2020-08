La Banque nationale d’Algérie (BNA) a obtenu jeudi l’autorisation de mettre sur le marché neuf (09) nouveaux produits relevant de la finance islamique, a indiqué jeudi la Banque d’Algérie dans un communiqué. «La Banque d’Algérie a autorisé ce jeudi la Banque nationale d’Algérie (BNA), première banque à avoir obtenu l’autorisation de mise sur le marché de produits bancaires relevant de la finance islamique, à mettre sur le marché neuf (09) nouveaux produits», fait savoir la même source. Selon le communiqué, ces produits sont le compte chèque islamique, le compte courant islamique, le compte épargne islamique, le compte épargne islamique «jeunes», le compte d’investissement islamique non restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement, Mourabaha automobile et Ijara. «Ces nouveaux produits qui seront mis sur le marché à partir de la semaine prochaine, sont de nature à fournir aux clients particuliers et opérateurs économiques, de nouveaux produits bancaires qui viendront en complément de la gamme des produits bancaires classiques déjà commercialisés», souligne la Banque d’Algérie. (APS)

