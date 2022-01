La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a procédé, lundi à Alger, au lancement de deux nouveaux guichets dédiés à la commercialisation des produits de la finance islamique au niveau de ses agences, sises à Mohamed Belouizdad (Alger-Centre) et de Cheraga (Alger-Ouest). Présidant l’inauguration officielle du guichet de la finance islamique de l’agence de Mohamed Belouizdad, le DG de la BEA, Lazhar Latreche, a expliqué que sa banque propose, au total, sept produits islamiques au profit des particuliers et deux produits destinés aux entreprises, affirmant qu’elle envisage également d’élargir «progressivement» les guichets de la finance islamique à ses autres agences, tout en diversifiant sa gamme de produits.

«Rien que pour l’année 2022, nous comptons ouvrir des guichets commercialisant les produits de la finance islamiques à travers 44 agences», a-t-il fait savoir. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du lancement, fin décembre dernier, de l’activité «finance islamique» par la BEA au niveau de son agence «Amirouche» (Alger).

La BEA propose dans le cadre de cette nouvelle activité une gamme de produits d’épargne et de financement, conformes aux préceptes de la charia et certifiés par le comité charaïque de la Banque et par l’Autorité nationale charaïque de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.

La gamme de ces produits inclut le compte d’investissement islamique non restreint à terme pour particuliers et pour entreprises, le compte dépôt islamique pour particuliers, le compte courant islamique, le compte épargne islamique, le compte dépôt d’investissement non restreint à terme, ainsi que la formule Mourabaha automobile, consommation et immobilière. n

