La Banque d’Algérie a signé un mémorandum d’entente avec l’Organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques (AAOIFI), afin de renforcer la coopération et la coordination et de développer l’industrie de la finance islamique en Algérie, a indiqué mardi un communiqué de cette banque. Le mémorandum d’entente signé par la Banque centrale et l’AAOIFI, basée à Bahreïn, porte sur « l’établissement des normes de la finance islamique, dans le cadre de leurs efforts visant à promouvoir la finance islamique ainsi que son marché en Algérie, et à renforcer les liens entre les deux organisations «, a précisé le communiqué.

