Une convention de partenariat a été signée, mardi à Alger, entre le Crédit populaire d’Algérie (CPA) et Algérie Cyber Market (ACM) spécialisée dans la vente par facilité de paiement pour la commercialisation des produits de la finance islamique via la plateforme numérique de la société.

La convention a été signée par le directeur général du CPA, Ali Kadri, et le responsable de la société ACM, Abdelghani Akouche, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, en présence de cadres de la banque, de membres de l’instance de contrôle de la conformité des produits à la charia et de représentants de la société.

La convention permet de proposer en ligne des crédits à la consommation conformes à la charia via la plateforme électronique «Tadjhiz» développée par la société Algérie Cyber Market.

M. Kadri a précisé que cette convention contribuera à faciliter l’accès des citoyens aux produits de la finance islamique proposés par la banque, et ce, via la plateforme «Tadjhiz».

En attendant le lancement «imminent» de ce service, les citoyens intéressés peuvent d’ores et déjà accéder à la plateforme pour prendre connaissance des différents produits proposés par ACM (appareils électroménagers, matériel informatique, smartphones, etc.) et du dossier à constituer pour en bénéficier, a ajouté le responsable.

La convention signée intervient dans le cadre du renforcement de la stratégie de la Banque visant l’accompagnement des startup activant dans le numérique et le e-commerce, et l’encouragement de la production locale, a-t-il expliqué.

Elle vient aussi dans la continuité de la politique d’inclusion financière et de transition numérique adoptée par la banque depuis un certain temps déjà conformément aux instructions et aux orientations des hautes autorités du pays, poursuit le même responsable, soulignant que le CPA, qui compte actuellement 85 guichets de finance islamique, sera renforcé par six guichets supplémentaires avant fin octobre courant.

Les guichets de la finance islamique au niveau de la banque ont permis la mobilisation de près de 15 Mds Da auprès de 23.000 clients, selon les chiffres avancés par le DG.

Pour sa part, M. Akouche a estimé que cette convention «sera bénéfique aux deux parties», dans la mesure où sa société va «bénéficier du portefeuille client du CPA et élargir sa base de clients». Elle pourra aussi débiter directement les mensualités des comptes bancaires des clients, ce qui est de nature à faciliter davantage son activité.

La banque profitera, elle, de nouveaux clients recommandés par la société «ACM» pour bénéficier des produits de la finance islamique proposés par le CPA, a-t-il ajouté. <

